По данным аналитиков, у врага большие потери в танках. Ведь Россия потеряла почти половину тех танков, которые отправила в Украину.

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Что говорят в России, чтобы скрыть потери

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем российский диктатор поручил агентству оказать поддержку российским субъектам для развития производства беспилотных авиационных комплексов.

Более того, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 9 февраля поехал на танковый завод в Омской области, где сказал, что надо производить больше разных вооружений якобы из-за увеличения помощи Украине от Запада. Однако, по мнению аналитиков, Медведев, вероятно, пытался скрыть, что необходимость увеличения производства связана с существенными потерями России на фронте.

По данным Oryx, Россия уже потеряла на войне в Украине 1012 танков, еще 546 – захватили ВСУ.

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Именно поэтому аналитики заявили, что на самом деле России нужно быстро восполнить потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневровые боевые действия в преддверии возможного наступления на Востоке Украины

Усилия Кремля по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне, избегая при этом более широкой мобилизации российской экономики, по-прежнему несовместимы с масштабами войны, которую ведут российские военные в Украине, и масштабами потерь российской военной техники.

– считают аналитики.

Следует заметить, что кроме техники у россиян большие потери в живой силе. В частности, только 9 февраля попаданием в аэродром в Бердянске наши военные ликвидировали более 100 россиян. Кроме того, вследствие попадания ВСУ, повреждены склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция оккупантов.

Потери россиян: главное