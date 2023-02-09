О последствиях взрывов рассказали в Бердянской городской военной администрации. Наши воины нанесли точный удар по аэродрому.

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Какие последствия удара по аэродрому

Точным ударом по аэродрому, наши защитники ликвидировали более сотни оккупантов, подарив им билеты на концерт к Кобзону. Однако это не единственные потери врага по причине атаки.

Кроме ликвидированных захватчиков, в результате попадания пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция врага.

Напомним, что вечером 8 февраля в центре Бердянска прогремела серия взрывов. Хваленая "ПВО" оккупантов не спасла их от атаки, а на месте попадания, то есть на аэродроме, вспыхнул масштабный пожар.

Известно, что взрывы в Бердянске раздавались также 6 февраля. Тогда днем их насчитали сразу три, и все они были громкими. По словам главы Бердянской военной администрации Виктории Галициной, вероятно, дважды сработало российское ПВО. Однако в третий раз врагу не повезло – было попадание в цель.

Потери врага в войне

Вооруженные Силы Украины с первого дня полномасштабного вторжения не только дают мощный отпор врагу, но и наносят ему колоссальные потери. На 9 февраля наши защитники и защитницы успешно ликвидировали и уничтожили:

около 135 010 оккупантов;

3 255 танков;

6468 боевых бронированных машин;

2244 артиллерийские системы;

463 реактивные системы залпового огня;

232 средства ПВО;

295 самолетов;

285 вертолетов;

1967 беспилотников оперативно-тактического уровня;

796 крылатых ракет;

18 кораблей и катеров;

5 121 единицу автомобильной техники и автоцистерн;

211 единиц специальной техники.

Однако вся эта статистика – это колоссальные усилия наших воинов, поэтому не забывайте поддерживать наших защитников и, в частности, своими донатами. Сейчас наш Благотворительный Фонд 24 проводит срочный сбор на авто для 1 минометной батареи 3 ОШБр. Детали о сборе вы можете найти здесь.