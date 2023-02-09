Про наслідки вибухів розповіли в Бердянській міській військовій адміністрації. Наші воїни завдали точного удару по аеродрому.

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Які наслідки удару по аеродрому

Точним ударом по аеродрому, наші захисники ліквідували понад сотню окупантів, подарувавши їм квитки на концерт до Кобзона. Однак це не єдині втрати ворога унаслідок атаки.

Крім ліквідованих загарбників, унаслідок влучання постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами й радіолокаційна станція ворога.

Нагадаємо, що увечері 8 лютого у центрі Бердянська прогриміла серія вибухів. Хвалена "ППО" окупантів не врятувала їх від атаки, а на місці влучання, тобто на аеродромі, спалахнула масштабна пожежа.

Відомо, що вибухи у Бердянську лунали також 6 лютого. Тоді вдень їх нарахували відразу три, і всі вони були гучними. За словами глави Бердянської військової адміністрації Вікторії Галіціної, ймовірно, двічі спрацювала російська ППО. Однак на третій раз ворогу не пощастило – було влучання у ціль.

Втрати ворога у війні

Збройні Сили України від першого дня повномасштабного вторгнення не тільки дають потужну відсіч ворогу, але й завдають йому колосальних втрат. Станом на 9 лютого наші захисники та захисниці успішно ліквідували та знищили:

близько 135 010 окупантів;

3 255 танків;

6 468 бойових броньованих машин;

2 244 артилерійські системи;

463 реактивні системи залпового вогню;

232 засоби ППО;

295 літаків;

285 гелікоптерів;

1 967 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

796 крилатих ракет;

18 кораблів та катерів;

5 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

211 одиниць спеціальної техніки.

Однак уся ця статистика – це колосальні зусилля наших воїнів, тому не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць, зокрема, своїми донатами. Зараз наш Благодійний Фонд 24 проводить терміновий збір на авто для 1 мінометної батареї 3 ОШБр. Деталі про збір ви можете знайти тут.