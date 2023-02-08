На цьому все не закінчилося. Як зазначають у Бердянській міській військовій адміністрації, у центрі міста ще й спалахнула пожежа.
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Російська ППО не врятувала
За повідомленням місцевої влади, потужних вибухів налічили чотири. Також іронічно зауважили, що "ППО окупантів не спрацювала". У центрі Бердянська, де й були прильоти, спалахнула пожежа.
Чекаємо на детальну інформацію та підтвердження від Генштабу,
– підкреслюють у відомстві.
Вибухи у Бердянську – не щось нове
Відомо, що вибухи у Бердянську лунали також 6 лютого. Тоді вдень їх нарахували відразу три, і всі вони були гучними. За словами глави Бердянської військової адміністрації Вікторії Галіціної, ймовірно, двічі спрацювала російська ППО.
На цей час (6 лютого – 24 Канал) відомо, що були три вибухи. Два – начебто, спрацювала ворожа ППО. Один – своєї цілі досяг,
– повідомили в ОВА.
За наявною інформацією, вибухи у місті пролунали близько 13:00. Цікаво, що того ж дня про вибухи повідомляли у тимчасово окупованій Новій Каховці. Там могли детонувати склади з боєприпасами ворога. Також спалахнула масштабна пожежа.
"Бавовна" не дає спокою росіянам
- Нагадаємо, що 6 лютого "бавовна" розквітла ще й поблизу російської Калуги. Тоді місцева влада бідкалася на якийсь безпілотник. Мовляв, невідомий літальний апарат вибухнув поблизу міста.
- Зауважимо, що регіональна влада тоді намагалася бодай якось заспокоїти місцеве населення. Для цього розписала, що буцімто "уламки дрона" не пошкодили ані цивільну, ані соціальну інфраструктуру. Крім того, запевнили, що минулося без постраждалих.
- Повернімося до дрона. Пропагандисти зазначили, що БпЛА буцімто вибухнув у лісі близько 05:00. І вони теж переконували, що не було завдано шкоди. Водночас російський губернатор зауважив, що на місці працювали силовики.
- Цікаво, що окупанти не знайшли відразу український слід у вибуху безпілотника. А їм то є чого боятися. Принаймні, якщо вірити секретарю РНБО Олексію Данілову, наша держава має зброю, з допомогою якої може знищувати цілі ворога у Росії. Тож окупантам потрібно дуже і дуже боятися.