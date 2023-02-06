Голова Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіціна підтвердила Суспільному, що двічі, найімовірніше спрацювала російська протиповітряна оборона.
Увага З другої спроби: з окупованого Бердянська на концерт до Кобзона відправився місцевий колаборант
На цей час відомо, що були три вибухи. Два ~ начебто, спрацювало вороже ППО. Один – своєї цілі досяг,
– повідомили в ОВА.
Зазначають, що вибухи пролунали близько 13:00.
До слова, про бавовну сьогодні також повідомляли й в окупованій Новій Каховці. Там, очевидно, детонували ворожі склади, бо сталась масштабна пожежа.
Ситуація на Запоріжжі: останні новини
- У Генеральному штабі ЗСУ раніше зазначали, що окупанти зазнають шалених втрат та через це не мають куди подіти поранених військових.
- Зокрема, у Бердянську окупанти облаштували ще 3 лікарні, куди масово звозять поранених російських вояк.
- Узагалі, "бавовна" не дає спокійно жити окупантам на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Так, 16 січня в Бердянську пролунало від 3 до 5 вибухів. Під час "бавовни" раптово і випадково загинув державний зрадник, колаборант Олексій Кічигін.
- А 24 січня у Бердянську підірвали авто колаборантки Мамай. Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська.