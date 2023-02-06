Голова Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіціна підтвердила Суспільному, що двічі, найімовірніше спрацювала російська протиповітряна оборона.

Увага З другої спроби: з окупованого Бердянська на концерт до Кобзона відправився місцевий колаборант

На цей час відомо, що були три вибухи. Два ~ начебто, спрацювало вороже ППО. Один – своєї цілі досяг,

– повідомили в ОВА.

Зазначають, що вибухи пролунали близько 13:00.

До слова, про бавовну сьогодні також повідомляли й в окупованій Новій Каховці. Там, очевидно, детонували ворожі склади, бо сталась масштабна пожежа.

Ситуація на Запоріжжі: останні новини