Про вибухи та пожежу повідомили вночі місцеві телеграм-канали. Наразі невідомо точно, що сталось, але приємного для ворога – мало.

Увага На Херсонщині ЗСУ знищили арктичний "Тор" росіян: як він там опинився

За попередніми даними, українські захисники поцілили у ворожий склад з боєприпасами.

Однак, варто зачекати на підтвердження від Генштабу ЗСУ.

У Новій Каховці вночі сталась потужна пожежа: відео

Ворогу несолодко на Херсонщині

Збройні Сили продовжують звільняти населені пункти на Херсонщині, зокрема у Новій Каховці. Так регулярно стаються потужні вибухи на складах з боєприпасами.

Окупанти добряче панікують, адже ЗСУ тримають вогневий контроль над містом.

Так, у жовтні у районі Нової Каховки жертвами удару українських захисників стали щонайменше кілька десятків мобілізованих росіян.

Крім того, клопоту окупантам додають місцеві мешканці, які чекають нашу армію та знімають ворожі прапори з окупаційних органів влади.

Зверніть увагу! Втрати загарбників кожним днем збільшуються. Станом на 6 лютого українські військові вже знищили 132 160 окупантів. Так, за минулу добу наші військові знешкодили 870 окупантів.