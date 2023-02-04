Загалом арктичний "Тор" – це той самий звичайний зенітно-ракетний комплекс на новому шасі, який пристосований до використання в екстремально "мінусових" температурах. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Як арктичний "Тор" росіян опинився на Херсонщині

"У будь-якому випадку це специфічна техніка, а не стройова. Це окремий вид, який коштує навіть дорожче за звичайний "Тор", – розповів військовий експерт.

Ба більше, упродовж останнього часу було вже два підтверджених випадки, коли ці "Тори" були знищені високоточними артилерійськими боєприпасами Excalibur.

Причина ж перебування такої специфічної техніки ворога на Херсонщині є доволі простою. Росія десятиріччями вкладала значні кошти у розробку арктичного озброєння для забезпечення відповідних підрозділів.

Водночас брак іншої техніки змусив окупантів перекидати такі ексклюзивні види зброї в Україну для того, щоб наші бійці змогли перетворити на брухт навіть таку рідкісну техніку загарбників.

Катков сказав, чому росіяни перекинули арктичний "Тор" на Херсонщині: дивіться відео

Це вже не перший подібний випадок

  • Наші артилеристи на Херсонщині знищили вже два арктичних ЗРК "Тор" російських окупантів. Перший випадок підбиття техніки, яка призначена для використання насамперед в арктичних умовах, зафіксували 1 лютого поблизу села Челбурда Херсонської області.
  • Відомо, що техніку уразили воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.
  • А вже 3 лютого українські військові поповнили список ексклюзивної військової техніки загарбників ще одним "Тор-М2ДТ".

Загальні втрати Росії у війні

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже знищено 130 590 окупантів, з них – 720 загарбників упродовж минулої доби. Крім того, ЗСУ ліквідовують військову техніку ворога:

  • танків – 3 218;
  • бойових броньованих машин – 6 394;
  • артилерійських систем – 2 220;
  • РСЗВ – 460;
  • засобів ППО – 225;
  • літаків – 294;
  • гелікоптерів – 284;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956;
  • крилатих ракет – 796
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081;
  • спеціальної техніки – 203.