Загалом арктичний "Тор" – це той самий звичайний зенітно-ракетний комплекс на новому шасі, який пристосований до використання в екстремально "мінусових" температурах. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.
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Як арктичний "Тор" росіян опинився на Херсонщині
"У будь-якому випадку це специфічна техніка, а не стройова. Це окремий вид, який коштує навіть дорожче за звичайний "Тор", – розповів військовий експерт.
Ба більше, упродовж останнього часу було вже два підтверджених випадки, коли ці "Тори" були знищені високоточними артилерійськими боєприпасами Excalibur.
Причина ж перебування такої специфічної техніки ворога на Херсонщині є доволі простою. Росія десятиріччями вкладала значні кошти у розробку арктичного озброєння для забезпечення відповідних підрозділів.
Водночас брак іншої техніки змусив окупантів перекидати такі ексклюзивні види зброї в Україну для того, щоб наші бійці змогли перетворити на брухт навіть таку рідкісну техніку загарбників.
Катков сказав, чому росіяни перекинули арктичний "Тор" на Херсонщині: дивіться відео
Це вже не перший подібний випадок
- Наші артилеристи на Херсонщині знищили вже два арктичних ЗРК "Тор" російських окупантів. Перший випадок підбиття техніки, яка призначена для використання насамперед в арктичних умовах, зафіксували 1 лютого поблизу села Челбурда Херсонської області.
- Відомо, що техніку уразили воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.
- А вже 3 лютого українські військові поповнили список ексклюзивної військової техніки загарбників ще одним "Тор-М2ДТ".
Загальні втрати Росії у війні
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже знищено 130 590 окупантів, з них – 720 загарбників упродовж минулої доби. Крім того, ЗСУ ліквідовують військову техніку ворога:
- танків – 3 218;
- бойових броньованих машин – 6 394;
- артилерійських систем – 2 220;
- РСЗВ – 460;
- засобів ППО – 225;
- літаків – 294;
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956;
- крилатих ракет – 796
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081;
- спеціальної техніки – 203.