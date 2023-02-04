Всього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже знищено 130 590 окупантів. Слід зазначити, що ці дані не містять інформацію щодо поранених росіян.

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Втрати Росії в техніці станом на 4 лютого

  • танків – 3 218;
  • бойових броньованих машин – 6 394;
  • артилерійських систем – 2 220;
  • РСЗВ – 460;
  • засобів ППО – 225;
  • літаків – 294;
  • гелікоптерів – 284;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956;
  • крилатих ракет – 796;
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081;
  • спеціальної техніки – 203.

Що відбувається на фронті

  • Російські окупанти намагалися наступати відразу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Загарбники зазнають колосальних втрат.
  • Українські захисники відбили низку атак російських окупантів. Зокрема, у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.
  • Загарбники продовжують відкривати вогонь на різних напрямках. Ворог завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі.