Всього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже знищено 130 590 окупантів. Слід зазначити, що ці дані не містять інформацію щодо поранених росіян.

Зверніть увагу 8 КамАЗів "300-х", – мер Мелітополя розповів про неймовірні втрати ворога

Втрати Росії в техніці станом на 4 лютого

танків – 3 218;

бойових броньованих машин – 6 394;

артилерійських систем – 2 220;

РСЗВ – 460;

засобів ППО – 225;

літаків – 294;

гелікоптерів – 284;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956;

крилатих ракет – 796;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081;

спеціальної техніки – 203.

Що відбувається на фронті