Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украине уже уничтожены 130 590 оккупантов. Следует отметить, что данные не содержат информацию относительно раненых россиян.

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Потери России в технике по состоянию на 4 февраля

  • танков – 3 218;
  • боевых бронированных машин – 6 394;
  • артиллерийских систем – 2 220;
  • РСЗО – 460;
  • средств ПВО – 225;
  • самолетов – 294;
  • вертолетов – 284;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 956;
  • крылатых ракет – 796;
  • кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 081;
  • специальной техники – 203.

Что происходит на фронте

  • Российские оккупанты пытались наступать сразу на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Захватчики несут колоссальные потери.
  • Украинские защитники отразили ряд атак российских оккупантов. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
  • Захватчики продолжают открывать огонь на разных направлениях. Враг наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре.