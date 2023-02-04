В Генштабе ВСУ отчитались об актуальной информации с фронта по состоянию на утро 4 февраля.

Достойно внимания Российские войска усиливают наступление в Кременной районе: в ISW проанализировали ситуацию на Востоке

Где россияне продолжают наступательные действия

За прошедшие сутки противник нанес 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, есть жертвы среди гражданского населения. Совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, терпит большие потери.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Какая ситуация по другим направлениям

На Волынском, Полесском, Северском да Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области ; Свободная Слобода – Сумской и Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Терны и Торское Донецкой области и Макеевка, Краснопоповка и Диброва - Луганской.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленко и Угледар Донецкой области.

На Запорожском да Херсонском направлениях пострадали районы 24 населенных пунктов, в частности, Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области и Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.

Оккупанты вывозят коллаборантов из Луганщины

Противник начал меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожено 4 БПЛА противника типа "Орлан-10". А наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и

1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".