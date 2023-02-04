Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны. Аналитики отмечают, что оккупационные войска совершили ограниченное наземное наступление северо-западнее Сватового и продолжили наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная 3 февраля.

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Оккупанты активизировались вблизи Кременной

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили российские штурмы вблизи Стельмаховки (15 километров к западу от Сватового) Луганской области.

Эксперты отмечают, что известный российский милблогер 2 января заявил, что украинские силы готовились отбить российскую атаку в районе линии Гряниковка-Петропавловка-Синьковка и что украинская диверсионно-разведывательная группа действовала вблизи Кисловки (26 километров северо-западнее Свата).

Милблогер дополнил сообщение новостей от 3 февраля, утверждая, что российские войска отразили украинское продвижение в районе Сватово-Кременная, который в отчете назвали "самым напряженным участком" Луганского фронта.

Россияне регулярно обстреливают украинские позиции

В сообщении утверждалось, что российский 488-й мотострелковый полк (144-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) регулярно обстреливал украинские позиции в районе Сватово-Кременная.

Другой милблогер 2 февраля заявил, что 144-я мотострелковая дивизия провела успешные операции в районе Сватово-Кременная 1 февраля и что украинские войска в течение ночи перебросили туда резервы. Он также утверждал, что украинские силы увеличили темп артиллерийского огня и провели несколько контратак, которые отбили российские силы.

Милблогер утверждал, что российские силы совершили атаки в неопределенном районе вдоль линии Сватово-Кременная, прорывая первую линию обороны украинских военных. Также он заявил, что российские силы сосредоточились на удержании новых оборонных позиций и провели разведку украинских линий. По его словам, что российский 59-й танковый полк (144-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) провел успешные наступательные действия на линии Сватово-Кременная.

В ISW назвали "самые горячие точки" в Луганской области

В отчете отмечают, что с февраля российские войска активизировали наступательные действия к западу от Кременной. 3 февраля в Генштабе сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Невского (18 километров к северо-западу от Кременной) и Белогоровки (12 километров к югу от Кременной) Луганской области.

3 февраля спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил, что российские войска усилили боевую активность на Лиманском направлении и осуществили рекордное количество артиллерийских ударов (384) и 20 боевых столкновений.

2 февраля российский милблогер заявил, что 3-я мотострелковая дивизия (20-я общевойсковая армия Западного военного округа) начала наступление у балки Журавка к северо-западу от Кременной. Милблогер также утверждает, что 144-я мотострелковая дивизия прорвала украинскую оборону на два километра в направлении Ямполевки (16 километров к западу от Кременной), а российские штурмовые группы продвинулись к украинским позициям у Дибровы (5 километров юго-западнее Кременной).

Российские войска замаскировались под украинскую пехоту

Милблогер уверяет, что украинские войска отступили на вторую линию обороны после российской атаки в Серебрянском лесу (10 километров юго-западнее Кременной). Другой милблогер заявил, что 3 февраля российские силы пытались продвинуться у Краснопоповки (5 километров севернее Кременной) от Площадки (15 километров северо-западнее Кременной), чтобы отбросить украинские силы через реку Жеребец.

Кроме того, разные российские источники утверждали, что украинские войска взяли под контроль Белогоровку. Оккупационные власти Лисичанска 3 февраля заявили, что украинские войска оставили свои позиции в Белогоровке, это заявление усилили другие милблогеры.

Аналитики отмечают, что претензии по поводу статуса Белогоровки противоречивы. Другой милблогер 3 февраля заявил, что российские войска атаковали Белогоровку, но не смогли взять населенный пункт. На кадрах, опубликованных 1 февраля, видно, что якобы российские силы, замаскированные под украинскую пехоту, атакуют украинские позиции вблизи Белогоровки. Если бы российские силы, одетые в украинскую форму, атаковали украинские позиции, это было бы нарушением Женевской конвенции о военных преступлениях, запрещающей "неправомерное использование военных знаков различия и формы врага".