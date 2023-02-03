Так, 2 февраля на территории Приазовья заметили сразу 8 КамАЗов, набитых оккупантами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Читайте также Утром в Энергодаре взорвался автомобиль одного из гауляйтеров, – Федоров
Федоров о колоссальных потерях оккупантов
Иван Федоров отметил, что в поселке Новобогдановка была уничтожена нефтебаза. Нефтепродуктов там не было, ведь оккупанты все украли. Саму же нефтебазу враг использовал для базирования своей техники и личного состава.
Кроме того, произошли взрывы в южной части Мелитополя. В частности, там, где россияне захватили 2 промышленных предприятия.
Вчера (2 февраля – 24 Канал) на территории Приазовья, где они захватили одно из наших учреждений и устроили свой госпиталь, они привезли 8 КамАЗов "трехсотых". Это сотни "трехсотых", которых они просто насыпью привезли, потому что у них нет другой возможности. Такое количество раненых и погибших, что кроме насыпи они их уже не возят,
– отметил Федоров.
Впрочем, по его словам, оккупанты постоянно пополняют свои ресурсы. На территории поселка Михайловка 2 февраля жители увидели около 1500 "вагнеровцев", приехавших на Мелитопольщину. Оккупанты очень держатся за эти территории, ведь боятся потерять сухопутный коридор.
Дело в том, что, по словам Федорова, 70% автомобильного трафика из России в Крым идет именно через Мелитополь, ведь полноценно Керченский мост не работает. Враг понимает, что потеря Мелитополя будет означать полную потерю Херсонской и Запорожской областей. Поэтому оккупанты строят фортификационные сооружения и пытаются окопаться.
"Но точно мы знаем, что у наших ВСУ совсем другие планы, – ликвидировать врага и освободить наших жителей с оккупации, потому что они сегодня, как в тюрьме", – подчеркнул Федоров.
Обратите внимание Похоронку в каждый дом: как Россия за месяц потеряла больше всего солдат с начала войны
Потери врага: последние данные от Генштаба ВСУ
Утром 3 февраля в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 840 захватчиков. Ориентировочные потери России уже достигли 129 870 человек.
Кроме того, ВСУ уничтожили много вражеской техники. В частности:
- танков – 3215;
- боевых бронированных машин – 638;
- артиллерийских систем – 2215;
- РСЗО – 460;
- средств ПВО – 222;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5068;
- специальной техники – 202.