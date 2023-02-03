Мэр Мелитополя рассказал в эфире телемарафона, что взрыв прогремел в 7:30 утра 3 февраля. Кроме того, оккупанты потеряли нефтебазу в селе Новобогдановка, где россияне хранили военную технику и личный состав.

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Что случилось в Энергодаре

В городе Энергодар в 7:30 утра (3 февраля – 24 Канал) был уничтожен автомобиль, а может и не только автомобиль одного из гауляйтеров, коллаборантов. Поэтому эти детали уточняются,

– заявил Федоров.