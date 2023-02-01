В городе был зафиксирован масштабный пожар. Однако взрывов не было.
Обратите внимание В Мелитополе сплошная российская база, – мэр города
Масштабный пожар у оккупантов в Мелитополе
Как рассказал мэр Иван Федоров, с утра 1 февраля жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Густой дым зафиксировали в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма" – там они разместили свою военную базу.
Взрывы не зафиксированы, поэтому, наверное, оккупанты заснули с окурком и подгорело,
– отметил городской голова.
Сейчас все подробности уточняют.
В Мелитополе наблюдали густой дым / фото Иван Федоров
Какая ситуация в Мелитополе: последние новости
- Возле временно оккупированного Мелитополя окончательно "устал" очередной мост. Оккупанты использовали его для снабжения вооружения и техники на фронт.
- Недавно Иван Федоров рассказал, что россияне определили оккупированный город Мелитополь как свою логистическую и административную базу Юга Украины.
- Во временно оккупированной Мелитопольщине враг пытается вводить собственные правила. К тому же россияне строят постройки укрепления в центре города.
- Российские захватчики продолжают терроризировать гражданское население на оккупированных территориях. Недавно россияне убили женщину и ее двух сыновей.
- В Мелитополе возле дома, где проживает коллаборант Николай Волык, 6 декабря 2022 года раздался взрыв.