У місті зафіксували масштабну пожежу. Однак вибухів не було.
Зверніть увагу У Мелітополі суцільна російська база, – мер міста
Масштабна пожежа в окупантів у Мелітополі
Як розповів мер Іван Федоров, зранку 1 лютого жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу. Густий дим зафіксували у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу "Рефма" – там вони розмістили свою військову базу.
Вибухів не зафіксовано, тож, напевно, окупанти заснули з недопалком і підгоріло,
– зазначив міський голова.
Наразі усі подробиці уточнюють.
У Мелітополі спостерігали густий дим / фото Іван Федоров
Яка ситуація у Мелітополі: останні новини
- Біля тимчасово окупованого Мелітополя остаточно "втомився" черговий міст. Окупанти використовували його для постачання озброєння та техніки на фронт.
- Нещодавно Іван Федоров розповів, що росіяни визначили окуповане місто Мелітополь, як свою логістичну та адміністративну базу Півдня України.
- У тимчасово окупованій Мелітопольщині ворог намагається запроваджувати власні правила. До того ж росіяни будують споруди укріплення в центрі міста.
- Російські загарбники продовжують тероризувати цивільне населення на окупованих територіях. Нещодавно росіяни вбили жінку та її двох синів.
- У Мелітополі біля будинку, де мешкає колаборант Микола Волик, 6 грудня 2022 року пролунав вибух.