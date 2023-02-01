У місті зафіксували масштабну пожежу. Однак вибухів не було.

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Масштабна пожежа в окупантів у Мелітополі

Як розповів мер Іван Федоров, зранку 1 лютого жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу. Густий дим зафіксували у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу "Рефма" – там вони розмістили свою військову базу.

Вибухів не зафіксовано, тож, напевно, окупанти заснули з недопалком і підгоріло,

– зазначив міський голова.

Наразі усі подробиці уточнюють.



У Мелітополі спостерігали густий дим / фото Іван Федоров

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