Нові подробиці розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону. Як виявилось, вибух стався через спробу ліквідувати колаборанта Волика.
До речі В окупованому Токмаку ліквідували колаборанта, який обіймав посаду "керівника міліції"
Деталі вибуху біля будинку Волика
Як стало відомо, саморобний вибуховий пристрій заклали на електроопорі вуличного освітлення, яке розташовувалося за 8 метрів від під'їзду Волика.
Федоров розповів, що Микола Волик – це депутат районної ради від фракції ОПЗЖ. Раніше колаборант співпрацював зі зрадником Іллею Кивою та намагався ретранслювати його лозунги.
Волик товаришував з Кивою / фото "РІА-Мелітополь"
Але коли у Мелітополь зайшли загарбники, то Волик намагався знайти своє місце в окупаційній владі та відкрити бізнес-потоки. Спочатку він керував базою відпочинку у Кирилівці, а потім – вивезенням зерна.
Окупанти зараз у паніці і прибирають колаборантів. Така тенденція була вже у Херсоні,
– зазначив Федоров.
Яка нині ситуація у Мелітополі
- У Мелітополі колаборанти та окупанти пропонують винагороду за партизанів – 500 тисяч рублів. Це приблизно 8 тисяч доларів.
- 24 листопада у Мелітополі пролунали 5 вибухів. Федоров повідомив, що постраждало скупчення росіян на аеродромі.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що у Мелітополі зникла трансляція російських пропагандистських телеканалів.
- Мешканці Мелітополя повідомляють, що бачили 18 листопада у місті вантажівки з тілами мертвих окупантів. Їх повезли у бік окупованого Криму.