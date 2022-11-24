Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал.

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У Мелітополі пролунали потужні вибухи

У тимчасово окупованому Мелітополі приблизно о 18:50 пролунали 5 потужних вибухів. За словами місцевих жителів, їх добре чули в:

центрі міста,

Піщаному,

Новому та інших навколишніх селах.

Вибухи лунали десь з півдня. Дивно, але окупанти поки ніяк не прокоментували цю інформацію. В їхніх телеграм-каналах навіть не було повідомлень про роботу "потужної російської ППО".

У Мелітополі знов не добрий вечір для ра**стів! Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужні вибухи у південній частині міста. Уточнюємо подробиці,

– написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Пізніше він додав, що, за попередньою інформацією, трапилося влучання в аеродром.

"Точкове ураження скупчення ворога у Мелітополі", – повідомили у телеграм-каналі monitor.

Окрім цього, за інформацією місцевих ЗМІ, у селі Дніпровка Василівського району приблизно півтори години чути звуки детонації боєприпасів.

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За інформацією місцевих видань, російські окупанти живуть у готелях. Зокрема, офіцери уподобали "TRIO", що на вулиці Гоголя, 107. Ба більше, деякі колаборанти на цьому досить-таки непогано заробляють.

Однак про ці примхи росіян знають українські захисники. Зокрема, 28 жовтня прилетіло в готель "Аліса", де часто перебували окупанти та зрадники.

Сили спротиву продовжують працювати й в Мелітопольському районі. 19 листопада міський голова повідомив, що у селі Миронівка спалили російський прапор разом із будинком культури.

А ось 15 листопада до Мелітополя вкотре завітала "бавовна". Вранці прогримів вибух біля будинку, де, за попередньою інформацією, проживає місцевий колаборант – один з депутатів Мелітопольської міської ради, що співпрацював з окупаційною владою.

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