Гучний вибух стався на території готелю "Аліса" в Енергодарі. Прилетіло прямо у заклад, який ну дуже облюбували окупанти.

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Що відомо про постраждалих

Міський голова Енергодара зазначив, що наразі невідомо, чи постраждали російські загарбники внаслідок вибуху.

Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти,

– підкреслив Дмитро Орлов.

Однак, цікаво, що кремлівські пропагандисти взагалі мовчать про вибух у готелі. Тим часом місцеві телеграм-канали поширюють фото з місця прильоту. Також раніше повідомили, що власник "Аліси" пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

На оприлюднених кадрах видно розтрощений дах готелю. До речі, позаду дуже символічно окупанти розмістили свій білборд з "Z".

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Наслідки вибуху в готелі "Аліса" в Енергодарі / Фото з телеграм-каналів

Окупанти тероризують жителів Енергодара: останні новини

Російські загардники постійно обстрілюють Енергодар. У цьомі місті розташована Запорізька АЕС, однак, це терористів зовсім не зупиняє. Ба більше, в цинічних атаках російська влада намагається звинуватити українців.

15 жовтня Дмитро Орлов повідомив, що загарбники вивозять дітей до Краснодарського краю Росії нібито "на відпочинок". Чи повернуть маленьких мешканців Енергодара додому, невідомо.

Також російські військові знову викрали двох працівників Запорізької АЕС та вивезли їх у невідомому напрямку.

Окупанти вкотре атакували Енергодар і 19 жовтня. Тоді окупанти влучили у підстанцію. Місцеві жителі залишилися без світла.

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