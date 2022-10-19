Російські військові вночі 19 жовтня обстріляли Енергодар. Важливо, що у цьому місті розташована Запорізька АЕС. Тож окупанти продовжують терор українців.

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Внаслідок російської атаки пошкоджено підстанцію в Енергодарі

Міський голова Енергодара повідомив, що спочатку ворог атакував промислові зони. З опівночі окупанти почали обстрілювати саме місто. Станом на 07:30 ранку обстріли не вщухли.

Дмитро Орлов зазначив, що вже відомо про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради. Через російську атаку в Енергодарі проблеми зі світлом та водою.



Інформації про постраждалих серед цивільного населення міста наразі немає. Орлов закликав мешканців не нехтувати правилами безпеки та дотримуватися правила двох стін.

Зверніть увагу! Енергодар опинився в окупації ще на початку повномасштабної війни. З того часу російські загарбники неодноразово обстрілювали місто. Зокрема, і Запорізьку АЕС. Окупанти намагалися звинуватити в обстрілах атомної електростанції Україну. Однак, це цілковита брехня. ЗАЕС обстрілюють лише російські військові.

Окупанти атакували Запорізьку область з С-300

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські загарбники атакували одне з селищ на Запоріжжі. Ворог вдарив ракетами з С-300 по об'єкту критичної інфраструктури.

На об'єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає,

– зазначив Олександр Старух.



Окупанти атакували Запоріжжя ракетами з С-300 / Фото Запорізької ОВА

Де розташований Енергодар: дивіться карту

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Що відбувається на Запорізькій АЕС: останні новини

Напередодні окупанти знову викрали двох працівників Запорізької АЕС. Про це повідомили в "Енергоатомі".

Так, 17 жовтня російські загарбники затримали та вивезли начальника служби інформаційних технологій АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку. Наразі невідомо ані місце їхнього перебування, ані в якому стані викрадені знаходяться.

В "Енергоатомі" закликали генерального директора МАГАТЕ та всю міжнародну спільноту докласти всіх зусиль та максимум зусиль для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 каналу .

. Раніше на Запорізькій АЕС відключилася остання лінія зв'язку з енергомережею. Це сталося внаслідок нового обстрілу російськими військовими. Очільник МАГАТЕ Гроссі повідомляв, що окупанти здійснюють "неприпустимий тиск" на український персонал.

До речі, Гроссі поїхав на перемовини до Путіна, адже ситуація навколо ЗАЕС залишається напруженою.

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