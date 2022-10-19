Так, повітряну тривогу у Кривому Розі на Дніпропетровщині вночі 19 жовтня оголошували декілька разів. Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури.

Читайте також Путін прагне посіяти в Україні темряву: чи врятує нас світ від енергетичної кризи

Росія продовжує тероризувати мешканців Криворіжжя

Через влучання російських снарядів в енергетичну інфраструктуру без світла залишилися багато населених пунктів та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі.

На місці працюють енергетики, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Вілкул. Та додав, що на жаль, ліквідувати наслідки аварії до ранку не вийде.

На Інгульці організують підвезення води. Зокрема, за наступними адресами:

Гірників, 24;

Седнева, 27;

Каткова, 13;

Каткова, 2;

Перемоги, 35;

Перемоги, 53;

Перемоги, 13;

Станкова, 9;

Станкова, 2а.



Час початку видачі з 6 години ранку. Будемо намагатися залучити альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час,

– зазначив Вілкул.

Читайте також Авіація ЗСУ на Півдні завдала 15 ударів по опорних пунктах та осередках окупантів

Окупанти атакують енергетичну інфраструктуру: коротко про головне

Російські загарбники запускають дрони та ракети по об'єктах критичної інфраструктури. Окупанти вже неодноразово атакували українську столицю. У Києві довелося запровадити аварійні відключення.

Раніше бійці Путіна обстріляли підстанції на Львівщині. Окрім того, атакували Курахівську ТЕС на Донеччині. Постраждала інфраструктура і в інших регіонах України. В ОП порадили готуватися до віялових відключень.

Ввечері 18 жовтня ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що через значне пошкодження енергетичної інфраструктури змушені запровадити стабілізаційні відключення світла. О 19 годині світло вимкнули у Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровщини.



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

Вас може зацікавити – Важливі поради, що робити, якщо немає світла, газу та води: дивіться відео