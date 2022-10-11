Глава Львівської ОВА Максим Козицький під час брифінгу повідомив, що основний удар ворога прийшовся по енергетичній інфраструктурі. Всього, як розповів Козицький, ворог вразив 4 станції.

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Унаслідок обстрілу вражено 4 станції

За словами очільника Львівської ОВА, 2 станції російські військові обстріляли двічі й вони знищені.

На цей момент вражено чотири станції. Чотири станції "Укренерго", які були вражені вчора й сьогодні. Дві з них повторно піддані ракетним атакам. Якщо відверто, то з них нічого не залишилося,

– повідомив Козицький.

Також він зазначив, що 10 жовтня через обстріли 1040 населених пунктів Львівщини були без електроенергії та водопостачання. Крім того, були перебої з інтернетом та мобільним зв'язком.

Станом на 11 жовтня, за словами Козицького, понад 95% Львівщини були підключені до електроенергії.

Але це абсолютно не значить, що в нас усе добре з електропостачанням. Будемо відверті, ті 4 підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії на Львівську область, а також для експорту електроенергії за кордон. Вони повністю знищені,

– сказав Козицький.

Наразі, як повідомив глава Львівської ОВА, 30% Львова залишаються без світла.

На відновлення підстанцій підуть місяці

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що внаслідок атаки 4 станції фактично виведені з ладу. Щоб їх привести до ладу, як заявив Садовий, потрібні місяці. Він наголосив, що це складне обладнання – "це трансформатори, яких немає у наявності"

Міський голова Львова запевнив, що місцева влада зробить все можливе для того, щоб лікарні могли працювати в нормальному режимі, а українці мали можливість купити всі необхідні речі.

Водночас Садовий підкреслив, що зараз є всього 1 – 2 тижні на підготовку до осінньо-зимового періоду.

За словами мера Львова, Росія показала свої плани. Зокрема, ворог хоче атакувати міста й об'єкти критичної інфраструктури, щоб залякати людей. Однак ефект буде зворотним.

Ворог атакував Львів: що відомо

У вівторок, 11 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги, яка тривала понад 5 годин, у Львові пролунали декілька вибухів Максим Козицький повідомив, що на Львівщині прогриміло 3 вибухи. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Після вибухів частина міста знову залишилася без електропостачання. Мер Львова Андрій Садови повідомив, що в місті, крім проблем з електропостачанням, є перебої з водопостачанням. Перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.

Російські військові також атакували Львів зранку 10 жовтня. Козицький інформував, що ворог випустив по Львівщині відразу 15 ракет, частину з яких збили сили ППО. Через обстріл у Львові майже весь день не було світло. Електропостачання відновили тільки пізно ввечері.

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