Близько 9 години ранку стало відомо про вибухи у Львові. Наразі інформація уточнюється, однак мер Львова Андрій Садовий закликав жителів міста залишатись в укриттях. Він зазначив, що працюють системи протиповітряної оборони.

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Що каже Львівська влада

Очільник Обласної військової адміністрації Львівщини Максим Козицький закликав жителів міста залишатись в укриттях.

О 9:30 Садовий повідомив, що навчання у школах Львова сьогодні дистанційне. Онлайн-урок почнеться за годину після завершення тривоги. Також він наголосив, що перебої з мобільним зв'язком в місті — тимчасові. Оператор каже, що скоро все відновить.

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