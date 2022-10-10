За інформацією місцевих ЗМІ, близько 9 години ранку у Житомирі сталися 2 прильоти, пише 24 канал. Також у цей час повідомлялося про вибух у Хмельницькому.

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На Хмельниччині та у Львові працює ППО

Разом з тим, глава Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що на Хмельниччині працює ППО. Після звуків вибухів у деяких мікрорайонах Хмельницького зникло світло.

Звуки вибухів також чули жителів Тернополя і Львова. У Львові було чути кілька вибухів, однак глава Львівської ОВА повідомив, що працює ППО.

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш теж заявив, що працює ППО.

Масовий ракетний удар по Україні

Від самого ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Спершу повідомлялося про декілька вибухів у Києві та Дніпрі.

Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про ранкові вибухи в столиці. Ворог завдав удару по Шевченківському району Києва.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі.

В Офісі Президента повідомили, що зранку є інформація про удари в багатьох містах України. В наслідок обстрілів постраждали цивільні.

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