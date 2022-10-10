По информации местных СМИ, около 9 часов утра в Житомире произошло 2 прилета, пишет 24 канал . Также в это время сообщалось о взрыве в Хмельницком.

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На Хмельнитчине и во Львове работает ПВО

Вместе с тем глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницкой области работает ПВО. После звуков взрывов в некоторых микрорайонах Хмельницкого пропал свет.

Звуки взрывов слышали жители Тернополя и Львова. Во Львове было слышно несколько взрывов , однако глава Львовской ОВА сообщил, что работает ПВО.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш тоже заявил, что работает ПВО.

Массовый ракетный удар по Украине

С самого утра по всей Украине объявили воздушную тревогу . Сначала сообщалось о нескольких взрывах в Киеве и Днепре.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию об утренних взрывах в столице. Враг нанес удар по Шевченковскому району Киева.

В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть травмированные и погибшие .

В Офисе Президента сообщили, что с утра есть информация об ударах во многих городах Украины . В результате обстрелов пострадали гражданские.