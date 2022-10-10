По информации местных СМИ, около 9 часов утра в Житомире произошло 2 прилета, пишет 24 канал. Также в это время сообщалось о взрыве в Хмельницком.
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На Хмельнитчине и во Львове работает ПВО
Вместе с тем глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницкой области работает ПВО. После звуков взрывов в некоторых микрорайонах Хмельницкого пропал свет.
Звуки взрывов слышали жители Тернополя и Львова. Во Львове было слышно несколько взрывов, однако глава Львовской ОВА сообщил, что работает ПВО.
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш тоже заявил, что работает ПВО.
Массовый ракетный удар по Украине
С самого утра по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сначала сообщалось о нескольких взрывах в Киеве и Днепре.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию об утренних взрывах в столице. Враг нанес удар по Шевченковскому району Киева.
В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть травмированные и погибшие.
В Офисе Президента сообщили, что с утра есть информация об ударах во многих городах Украины. В результате обстрелов пострадали гражданские.
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