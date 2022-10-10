Тревоги начали распространяться с Восточной Украины и постепенно "ползут" в сторону Севера.

Важно С-300, авиация, дроны-камикадзе: на Юге враг всеми силами пытается остановить ВСУ

По состоянию на 07:30, 10 октября сирены завыли во всех областях Украины. Телеграм-каналы пишут, что предварительно враг выпустил ракеты из Каспийского моря. Примерное время "подлета" составляет примерно час.



В Украине объявили воздушную тревогу / Фото "єМапа"

Ракетные обстрелы Украины: последние новости

Российские захватчики не прекращают обстрелы украинских городов. Ночью 10 октября оккупанты продолжили террор украинцев. Взрывы раздались в Николаеве и Запорожье. Воздушную тревогу в Запорожье и области объявили около 1:46 . В то же время начали поступать первые сообщения о взрывах в городе.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил очередной обстрел города. По его словам, Россия снова выпустила около десятка ракет. Впоследствии стало известно, что оккупанты разрушили жилое многоэтажное здание в центре города. В результате атаки есть пострадавшие.

Заметим, что российские оккупанты в течение недели массированно обстреливали Запорожье. В результате вражеских атак погибли более 40 мирных жителей. Владимир Зеленский отметил, что очевидно, что страна-террорист не хочет мира . Это она доказывает каждый день и каждую ночь.