Ситуация остается стабильно сложной, но контролируемой. ВСУ продолжают активные действия, а враг ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи.

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Как оккупанты пытаются остановить ВСУ

Захватчики наносят огненное поражение по нашим позициям, применяют армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и близлежащих общин. Тыловые районы враг продолжает атаковать С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе.

Для предотвращения продвижения наших войск осуществляет минирование местности. На направление продвижения наших войск враг подтягивает резервы – около 200 военнослужащих и до трех десятков единиц боевой техники,

– отметили в ОК "Юг".

ВСУ уничтожают врага

С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии оккупанты продолжают воздушную разведку беспилотными шпионами. Впрочем, наши противовоздушные силы их уничтожают. Еще два летательных аппарата "Орлан-10" летально приземлены в Николаевском районе.

Также враг силами к мотострелковому взводу пытался атаковать наши подразделения по направлению Безводного на Давыдов Брод. Но понес существенные потери и отступил на исходные позиции.

Кроме того, продолжаются авиаудары. За прошедшие сутки их было 7, из которых 5 по Давыдову Броду. А дрон-камикадзе атаковал Дудчаны, но без существенных потерь.

Вечером из акватории Черного моря нанесен ракетный удар в направлении Очакова. Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель. Из "Градов" и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую общину по направлению Кинбурнской косы. Человеческих потерь нет.

Наша авиация нанесла 99 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 246 огневых задач.

Ориентировочные потери противника в сутки составляют:

44 оккупанта;

2 реактивные системы залпового огня "Град";

4 танка;

10 единиц автобронетехники;

4 миномета 120 калибра.

Также повреждены 2 танка, 2 бронемашины и самоходная гаубица "Мста-С".

"В штормовом Черном море 11 кораблей вражеского флота маневрируют возле побережья Крыма, количество ракетоносителей на дежурстве враг резко увеличил до 6, из которых 2 – подводные. На Украину направлено 40 "Калибров", – отметили в ведомстве.

Что происходит на Юге

Крымский мост получил серьезные повреждения в результате взрыва 8 октября. Из-за этого у оккупантов возникли проблемы со снабжением своих войск на Юге.

Обстановка на Юге остается сложной и динамичной в развитии. Но наши силы держат контроль над ситуацией и заставляют врага отступать.

Наталья Гуменюк рассказывала, что ВСУ продвигаются на Юге. Они освободили уже более 29 населенных пунктов.

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