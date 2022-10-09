Как сообщили в ОК "Юг", оккупанты изо всех сил пытаются удержать ранее захваченные территории и не допустить контрнаступления ВСУ.

Важно "Мы на пороге грандиозных событий": Пионтковский ярко отреагировал на удар по Крымскому мосту

оккупанты используют беспилотники

Враг продолжает вести воздушную разведку, собирая данные о:

положение войск,

местоположения важных стратегических объектов для корректировки огня на поражение.

Два таких БпЛА "Орлан-10" были сбиты над Николаевщиной и Одесской областью. Кроме того, враг атаковал дронами-камикадзе Николаевский район. К счастью, они были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Вместе с тем еще 5 Shahed-136 атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание тростника. К счастью, пострадавших нет.

Тяжелой артиллерией рашисты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание. Без человеческих утрат.

Достижение наших ВСУ в сутки

Вражеская авиация в течение суток 4 раза атаковала позиции Сил обороны, но наши авиаторы ответили десятью ударами по:

опорных пунктах,

районах сосредоточения живой силы, вооружения и техники,

по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и Баштанском районе Николаевщины.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых уже подтверждено, что вражеское войско похудело на:

83 кафира,

4 танка,

4 гаубицы "Мста-Б",

2 миномета 120-го калибра,

7 единиц автобронетехники.

Также было повреждено 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходных мощных орудия "Пион". Наши бойцы уничтожили 3 склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и 1 пункт управления в Каховском.

Украинцев призвали осторожничать и реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь ракетные удары возможны по всей территории Украины. Кроме того, вражеская корабельная группировка в Черном море продолжает маневры в том же районе укрытия и от наших ракет, и от шторма. Наготове остаются 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя с 24 "Калибрами".

Достойно внимания – ВСУ официально уволили село Шевченковка на Херсонщине: смотрите видео