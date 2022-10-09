Як повідомили в ОК "Південь", окупанти з усіх сил намагаються утримати раніше захоплені території та не допустити контрнаступу ЗСУ.

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Окупанти використовують безпілотники

Ворог продовжує вести повітряну розвідку, збираючи дані про:

положення військ,

місця розташування важливих стратегічних об'єктів, для корегування вогню на ураження.

Два таких БпЛА "Орлан-10" були збиті над Миколаївщиною та Одещиною. Крім того, ворог атакував дронами-камікадзе Миколаївський район. На щастя, вони були знищені силами протиповітряної оборони.

Разом з тим ще 5 Shahed-136 атакували Нікополь, влучивши й зруйнувавши приватний будинок, пірс, пошкодивши ще кілька приватних обійсть, лінії електропередач, спровокувавши займання очерету. На щастя, постраждалих немає.

Важкою артилерією рашисти вдарили по промисловій зоні Марганецької громади. Пошкоджено промислову будівлю. Без людських втрат.

Досягнення наших ЗСУ на добу

Ворожа авіація протягом доби 4 рази атакувала позиції Сил оборони, але наші авіатори відповіли десятьма ударами по:

опорних пунктах,

районах зосередження живої сили, озброєння та техніки,

по системах протиповітряної оборони ворога на Бериславщині і в Баштанському районі Миколаївщини.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань, за результатами яких вже підтверджено, що вороже військо схудло на:

83 окупанти,

4 танки,

4 гаубиці "Мста-Б",

2 міномети 120-го калібру,

7 одиниць авто-бронетехніки.

Також було пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати "Піон". Наші бійці знищили 3 склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та 1 пункт управління в Каховському.

Українців закликали бути обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже ракетні удари можливі по всій території України. Крам того, вороже корабельне угруповання в Чорному морі продовжує маневри в тому самому районі укриття і від наших ракет, і від шторму. Напоготові лишаються 2 надводних та 2 підводних ракетоносії з 24 "Калібрами".

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