Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Існують різні версії з приводу того, що саме стало причиною вибуху на мосту через Керченську протоку.

Зверніть увагу Основна артерія зруйнована: як пошкодження Кримського мосту вплине на фронт

"Блискуча операція ЗСУ"

За словами політика, що саме сталося на мосту, не так вже й важливо, це лише технічні деталі.

Це блискуча операція Збройних Сил України. Вона має величезне психологічне значення хоча б тому, що досі немає ніякої реакції офіційних осіб, наближених до Кремля,

– наголосив Піонтковський.

"Ми на порозі до вирішальної перемоги України"

Публіцист зазначив, що підрив мосту – важливий вклад в операцію зі звільнення Херсонщини. Адже російське угруповання на правому березі Дніпра тепер повністю ізольоване, а вся логістика ворога зірвана.

Є думки про те, що ЗСУ можуть піти у наступ на півночі окупованих територій. Херсон – це лише підготовча операція для централізованого удару по лінії Запоріжжя – Мелітополь. А далі буде Крим. Ми на порозі грандіозних подій та вирішальної перемоги України,

— зазначив опозиційний політик.

Чи причетні до підриву мосту росіяни

В Офісі Президента переконують, що вибух на Кримському мосту – це спецоперація російських силовиків, які таким чином починають своє протистояння.

Однак, на думку Піонтковського, навряд чи до підриву мосту може бути причетна Росія. Адже у Кремлі панують зовсім інші настрої.

У Росії відбуваються немислимі під час війни процеси. З подачі Путіна йде атака на Генеральний штаб, на генералів та військове товариство в цілому з боку бандитських та партизанських структур на чолі з Кадировим та Прігожиним,

– сказав політик.

Чим зайняте оточення Путіна

Піонтковський вважає, що ці процеси можна пояснити лише тим, що "російське керівництво змирилося з невідворотністю поразки у цій війні".

"Основне питання, яке зараз хвилює оточення Путіна, – кого назвуть винуватцем у поразці російської армії. У путінському бункері роблять усе, аби звинуватити у цьому генералітет і армію в цілому", – сказав публіцист.

Читайте також "Грає усіма, мов кошенятами": хто входить до близького оточення Путіна

Він додав, що зараз перед кремлівськими елітами стоїть завдання, яке навіть "важливіше за знищення України".

Вони зайняті тим, щоб в країні, яка зазнає поразки, зберегти свою владу і власність, що в Росії фактично одне й те ж саме,

– наголосив Піонтковський.

Якби міст підірвали росіяни, то кому це було б вигідно

Він припустив, що якщо і є ймовірність, що саме російські сили причетні до вибуху на Кримському мосту, то це справа рук тих самих людей, хто зараз критикує російську армію.

Я навіть готовий був би повірити, що це (підрив мосту – 24 канал) зроблено якимись силами, які разом з Кадировим і Прігожиним кинуті зараз, як пси, на армію, щоб її повністю дискредитувати. Однак це точно не справа рук якихось патріотів, які хочуть підняти рівень ескалації й перемогти у цій війні,

– сказав опозиційний політик.

Овдієнко та Піонтковський відсвяткували вибухи на Кримському мосту

Піонтковський додав, що підрив Кримського мосту – значна подія у ході війни Росії проти України, яку варто відсвяткувати. Ведучий Артем Овдієнко підтримав ініціативу російського публіциста і відкоркував шампанське в прямому ефірі.

"За нашу перемогу!", – Овдієнко та Піонтковський ефектно відзначили удар по Кримському мосту: дивіться відео

Вибух на Кримському мосту: останні новини