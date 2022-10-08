Про це 24 каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Раніше російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів про те, що російські військові, які вижили в Україні – це пальне для громадянської війни.

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Оточення Путіна

Жирнов зазначив, що Путін зменшив своє оточення, коли почалась епідемія коронавірусу. Він боїться за своє здоров'я, що є позитивом для нас, оскільки такі люди не схожі на самогубців. Тож, у його оточення входять члени Ради безпеки, керівник Держдуми, Ради федерації, керівництво Адміністрації президента. Також він має коло спілкування серед олігархів, серед яких Ротенберг, брати Ковальчуки, Медведчук тощо.

Важко сказати, наскільки сильно вони на нього впливають, бо Путін не любить, коли на нього впливають, коли йому капають на мозок. Він завжди всіх вислуховує, зіштовхує лобами всіх довкола себе, аби вони не об'єднались. То наближає когось, то посуває. Він грає ними, як кошенятами, тому помилкою може бути вважати, що вони мають на нього вплив,

– зауважив ексспівробітник КДБ.

Ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії додав, що Путін самостійно приймає рішення, але після того, як вислуховує всі доповіді свого оточення, які називають "баштами Кремля". Кажуть, що є люди, які на нього впливають у церкві. А також шамани, до яких його возить Шойгу.

"Це схоже на правду, бо він людина досить закомплексована, яка панічно боїться смерті, яка панічно боїться стати перед створювачем, чи кого він там собі уявляє", – наголосив він.

Жирнов про те, хто входить до близького оточення Путіна: дивіться відео

Вплив Путіна

Ексспівробітник КДБ продовжив, що відчуття того, що стілець під Путіним хитається є вже давно. Це почалось не зараз, а тоді коли президент Казахстану Токаєв йому прямо в лице у Санкт-Петербурзі сказав, що не визнає так звані ЛНР, ДНР і взагалі будь-які сепаратистські квазіутворення. Це був ляпас для Путіна. Тоді стало зрозуміло, що його сила – це перемоги його армії, а їх немає.

Коли російські війська були вимушені відійти з Півночі України, вимушені концентруватись на Донбасі й нічого не могли там зробити, коли ЗСУ розпочали контрнаступ, стілець під Путіним захитався,

– підкреслив Жирнов.

За його словами, це відчули, зокрема, Прігожин і Кадиров, які вже напряму кажуть про військові поразки Шойгу, а значить і Путіна. "Акела промахнувся" і джунглі це відчули. Люди, які 22 роки крали мільярдами, відчули, що Путін веде їх у могилу. Вони шукають спосіб позбутись його, але бояться бути розстріляними раніше. Однак нещодавно Патрушев їздив у Китай, і за однією з версій, говорив про те, як замінити Путіна на свого сина.

"Кадиров дуже критикував Путіна, але замість того, щоб повісити його на першому ж стовпі, йому дають нове звання генерал-полковника. Він показав, що припинив бути вожаком, бо той, хто критикує вожака має померти. Підвищення ж Кадирова означає, що Путін більше не вожак", – підсумував ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

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