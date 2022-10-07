Заява Байдена змушує хвилюватися

Ця заява Джо Байдена може засновуватися на реальних даних. Про це 24 каналу розказав ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

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Зазвичай, коли Байден говорить такі речі, це означає, що в американської розвідки є якісь дані,

– пояснив він.

Жирнов зауважив, що цього тижня з'являлося багато новин, пов'язаних і ядерною темою та ядерним потенціалом Росії:

підводний човен "Бєлгород", який є носієм торпеди "Посейдон" нібито зник – занурився і кудись поплив;

ядерні навчання в Калінінграді;

"ядерний поїзд", який начебто прямував до кордонів України.

Путін непередбачуваний і схильний до імпульсивних дій

Звичайно, це створює чималу напруженість у світі, а особливо зважаючи на те, що Путін схильний до емоційних дій, які можуть привести до жахливих наслідків. За словами Жирнова, саме таку характеристику дали російському диктатору у далекому 1985 році у КДБ. І, як ми можемо бачити, з того часу мало що змінилося.

За його словами, щось подібне сталося у лютому 2022 році та привело до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Путіну не потрібна була ця війна – він змінив російську конституцію і міг спокійно та тихо сидіти на своєму кріслі та на "нафтовій голці "до 2036 року, заробляти на цьому мільярди доларів, будувати собі палаци та купувати яхти.

Але от йому, як в народі кажуть, сеча в голову вдарила, і він почав війну проти України. Війну, яку він виграти не може жодним способом,

– наголосив Жирнов.

Він розповів, що незадовго до нападу 24 лютого, всеросійська асоціація офіцерів на чолі з досвіченим військовим та знавцем військової справи генералом Івашовим заявила, що Росії не можна починати війну з Україною, тому що російська армія до цього не готова. Мовляв, вона програє цю війну, а якщо так станеться, то в Росії почнеться громадянська війна, яка приведе до розпаду Росії у тому вигляді, у якому вона існує зараз.

"Але Путін цих розумних промов не послухав", – підсумував колишній співробітник КДБ.

Сергій Жирнов про ядерні погрози Путіна: дивіться відео

Резніков оцінив ядерний потенціал Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що загроза застосування ядерної зброї Росією є невеликою. По-перше, партнери України чітко дали зрозуміти Кремлеві, якими будуть наслідки ядерного удару для Росії.

А по-друге, за словами міністра, ядерний потенціал країни-агресорки вичерпав себе ще у 1997 році. Саме тоді росіяни востаннє проводили ядерні випробування.