Погрози диктатора створюють найбільший подібний ризик з часів Карибської кризи. Про це заявив президент США Джо Байден.

До теми Відповідь буде миттєва, – Подоляк пояснив, наскільки реальні ядерні погрози Путіна

Путін не жартує щодо ядерної зброї

Він (Путін – 24 канал) не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї або біологічної та хімічної зброї, тому що його Збройні сили значно недопрацьовують,

– зазначив американський лідер.

Байден не думає, що існує така річ, як можливість легко застосувати тактичну ядерну зброю і не закінчити Армагеддоном.

"Вперше після Кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу використання ядерної зброї, якщо насправді все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йшли", – підкреслив президент.

За його словами, світ не стикався з перспективою Армагеддону з часів Джона Кеннеді та Кубинської ракетної. Наразі Байден та офіційні особи США шукають дипломатичний вихід. У Штатах намагаються з’ясувати, де Путін опиняється в такому становищі, щоб "не тільки не втратити обличчя, а й значну владу в Росії".

Зеленський закликав НАТО до превентивних дій

Президент України Володимир Зеленський вважає, що НАТО і вся міжнародна спільнота мають переглянути порядок реагування на застосування Росії ядерної зброї. За словами нашого лідера, НАТО має передбачити превентивні удари на такі дії країни-агресорки.

Зеленський наголосив, що НАТО має зробити все, щоб унеможливити застосування Росією ядерної зброї.

Варте уваги – Захід приводить ядерну зброю у готовність: дивіться відео