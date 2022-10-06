За словами Володимира Зеленського, НАТО має передбачити превентивні удари на такі дії Росії. Про це він заявив під час онлайн-спілкування в австралійському Інституті Лоуї.
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Головна мета – унеможливити застосування Росією ядерної зброї
За словами Зеленського, НАТО має зробити все, щоб унеможливити застосування Кремлем ядерної зброї. У цьому контексті президент України наголосив на важливості саме превентивних заходів. Це потрібно, щоб росіяни знали, що з ними буде, якщо вони вирішать застосують ядерну зброю.
А не навпаки – чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!". Необхідно переглянути застосування свого тиску, порядок застосування,
– сказав Зеленський.
Натомість російські пропагандисти у звичній для них манері вже перекрутили та зманіпулювали словами Володимира Зеленського. Після цієї заяви на болотах завили, що Україна нібито закликає вдарити по Росії ядерною зброєю, попри те, що це абсолютна брехня. Але пропагандисти чомусь мовчать про те, що їхній бункерний диктатор вже не перший місяць погрожує всьому світу ядерною зброєю.
Як у Росії перекрутили слова Зеленського
У Кремлі вже почалася справжня істерика через те, що Зеленський заявив про необхідність передбачити превентивні удари. Зокрема речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков цинічно сказав, що заяви Зеленського – це "заклик до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками".
Водночас у Кремлі вважають, що США, Велика Британія та країни ЄС "мають звернути особливу увагу" на заяви Зеленського. Пєсков вигадав, що країни Заходу, "де-факто керують діяльністю Києва".
Реакція України
Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що президент говорив про період до 24 лютого.
Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді мовилося, були превентивні санкції. Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте,
– підкреслив Никифоров.
Як Захід реагує на ядерні погрози Росії
Раніше у НАТО заявили, що дії Росії є викликом для безпеки та інтересів оборонного Альянсу, і хоч там наразі не фіксують жодних змін у ядерній стратегії Росії, все одно зберігають пильність. Це підтвердив і голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибарчук. За його словами, світ сприймає ядерні погрози Путіна дуже серйозно.
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