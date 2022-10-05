Так, цього разу світ сприйняв дуже серйозно чергову ядерну погрозу Путіна. Про це 24 каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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Захід сприймає серйозно ядерні погрози Путіна

Союзники України одразу ж почали реагувати та попереджати російського президента щодо наслідків у результаті застосування ядерної зброї на території нашої держави. Так, найвище керівництво Сполучених Штатів наголосило, що реакція буде нищівною. До того ж американці розробляють різні сценарії реагування залежно від рівня ескалації.

Крім того, підготовка до застосування тактичної ядерної зброї потребує кілька днів й західні партнери уважно спостерігають за цим. Отже, буде зрозуміло, що Росія готує удар і будуть вжиті контрзаходи.

Але поки позиція така – ми сприймаємо це серйозно й відповідь буде нищівною,

– підкреслив Рибачук.

Він зауважив, що наші партнери дають Путіну зрозуміти, в разі застосування ядерної зброї щодо України російська армія відчує на собі всю міць НАТО і Сполучених Штатів.

Рибачук розповів, як Захід реагує на ядерні погрози Путіна: дивіться відео

Реакція світу на залякування "Посейдоном"

ЗМІ повідомляли нібито російська субмарина "Бєлгород" з ядерною торпедою "Посейдон" вийшла з місця дислокації. Так, у медіа заявляли, що один такий заряд може "змити хвилями" ледь не весь Нью-Йорк. Однак Рибачук наголосив, що максимально потужний ядерний вибух у морі покриває до 5 кілометрів суші.

Ставлять під сумнів наявність цього самого "Посейдону" у тому вигляді, про який говорить Росія. Бо ми вже не раз чули, що, мовляв, аналогів немає і все вже виготовлене, а потім виявляється, що насправді це напівзаготовка, яка ще не проходила випробувань,

– розповів Рибачук.

За його словами, західні аналітики вважають, що це "нервова психологічна атака". Вона спровокована тим, що після такого помпезного оголошення розширення Росії, українські захисники звільнили Лиман.

"Коротка реакція світу на ці речі приблизно така – це далеко ще не перехід до практичної підготовки до застосування ядерної зброї, а спроба налякати Захід", – підсумував Рибачук.

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Реакція США на ядерні погрози Путіна