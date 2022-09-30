США мають зробити все можливе, аби протистояти ядерному шантажу Кремля. Про це під час своєї промови сказав сенатор-республіканець США Ліндсі Грем, повідомляє 24 канал.

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Чому ядерна бомба по Україні – це атака на всю Європу

Використання ядерної бомби проти України нашкодить не лише Україні, а й усій Європі. Саме тому Штати сприймуть такі дії як широкомасштабний напад на країни НАТО.

Якщо Путін продовжить погрожувати Україні та застосує ядерну зброю, ми будемо вважати це широкомасштабним нападом на НАТО. Радіація вплине не лише на Україну, але й на всю Європу,

– сказав Ліндсі Грем.

Він наголосив, що Сполучені Штати повинні негайно протистояти ядерному шантажу. Росії. Крім цього, сенатор пригадав слова радника з національної безпеки Джейка Саллівана, який сказав, що якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це матиме руйнівні наслідки.

Зверніть увагу! 30 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає пришвидшену заявку на вступ до НАТО.

Путін продовжує ядерний шантаж

Під час свого звернення 30 вересня Володимир Путін вкотре вдався завуальованого до ядерного шантажу. Він заявив, що це США "створили прецедент" для використання ядерної зброї. Мовляв, скинувши ядерні боєголовки по Хіросімі та Нагасакі у 45-му році, Штати дали іншим країнам приклад.

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