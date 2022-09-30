Під час своєї промови 30 вересня Володимир Путін заявив, що США вже використовували ядерну зброю. Вочевидь, так диктатор хоче виправдати свій ядерний шантаж та вкотре перекласти провину на інших, повідомляє 24 канал.

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Путін звинувачує США у використанні ядреної зброї

Російський диктатор продовжує ядерний шантаж та намагається спихнути відповідальність за свої дії на США. Він пригадав, що США використали ядерну зброю по Хіросімі та Нагасакі у 1945 роках. Мовляв, таким чином Штати "створили прецедент" – тобто подію, яка є прикладом для аналогічних дій у сьогоденні.

США єдина країна у світі, яка двічі застосувала ядерну зброю. До речі, самі створили прецедент,

– заявив Путін.

Парадоксально – коли після цих трагічний подій весь світ зрозумів, що ядерна зброя ніколи не повинна бути використана, Володимир Путін вважає навпаки.

Диктатор відзначився ще кількома абсурдними заявами про США

Путін заявив, що США нібито окупували Німеччину, Японію, Південну Корею. Також він почав розповідати про те, що США начебто продовжує "розробку біологічної зброї та досліди над живими людьми, називаючи це медичними дослідженнями".

Загалом більша частина промови Путіна складалась з пропаганди та звинувачень у бік Заходу в усіх смертних гріхах.

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