Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України

Їх Росія вирішила назвати частиною своєї країни в результаті псевдореферендумів. Зауважимо, що "результати волевиявлення" настільки приголомшливі, що такими навіть сам Лукашенко не міг похизуватися під час останніх президентських виборів у 2020 році.

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Люди свій вибір зробили, однозначний вибір. Сьогодні ми підписуємо договір про прийняття до складу "ДНР"/"ЛНР", Запорізької та Херсонської області. Упевнений, що федеральні збори підтримають конституційні закони про прийняття та утворення в Росії 4-х нових регіонів, 4-х нових суб'єктів Російської Федерації,

– заявив Путін.

Путін закликав Київ повернутись до переговорів

Російський диктатор також згадав про "трагедію розпаду Радянського Союзу", але наголосив, що "Росія і не прагне повернення до СРСР".

Він закликав Київ "сісти за стіл переговорів і припинити війну".

Люди на Донбасі, в Херсоні і Запоріжжі стають нашими громадянами назавжди. Ми закликаємо київський режим негайно припинити всі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще у 2014 році та повернутися за стіл переговорів. Ми готові до цього. Але вибір народу в Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений, Росія його не зрадить,

— цинічно додав Путін.

Ба більше, російський президент назвав обмеження для росіян, які запроваджують західні країни через вторгнення Росії в Україну "русофобією" і "расизмом".

Клоуни – нібито "очільники" анексованих областей підписали "договори"

Після маразматичних заяв Путіна, він та четверо так званих "очільників" окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей підписали "договори" про анексію регіонів, які звісно, ж нічого не варті.

Лише є черговим доказом порушення усіх міжнародних норм, але аж ніяк не офіційними документами, з якими будуть рахуватись у світі чи тим більше в Україні.

До слова, в ОП уже прокоментували такі заяви Путіна. Зокрема, його очільник Андрій Єрмак наголосив, що Україна продовжить звільняти тимчасово окуповані території, попри заяви диктатора, бо Україна – єдина.

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Росія анексувала частину України

Президент Росії під час свого виступу буцімто оголосив рішення мешканців тимчасово окупованих територій. Він озвучив, що практично всі вони віддали свій голос за те, щоб стати частиною країни-агресорки. Тож у диктатора, як він любить говорити, просто не було вибору. Довелося їх "брати під своє крило".

Що передувало оголошенню про "приєднання"

Нагадаємо, що про виступ Владіміра Путіна перед власним народом напередодні повідомив його речник Дмітрій Пєсков. Посіпака диктатора ще тоді підготував челядь до того, що на неї очікує "об'ємний виступ".

А перед тим весь світ мав можливість спостерігати за блискавичним "підрахунком" голосів на псевдореферендумі. Адже ще не закінчилася остання доба волевиявлення, а на виборчих дільницях уже назвали результати. І ними нікого не здивувати. "За входження до складу Росії" віддали:

у тимчасово окупованій Донецькій області – 99,23% голосів;

у тимчасово окупованій Луганській області– 98,42% голосів;

у тимчасово окупованій Запорізькій області – 93,11% голосів;

у тимчасово окупованій Херсонській області – 87,05% голосів.

Якщо говорити про загальний рівень підтримки, як переконують окупанти, то мовиться про понад 97% голосів саме "за приєднання".

Зауважимо, що "голосування" тривало з 23 по 27 вересня. Ворог хотів зробити його максимально тривалим, щоб і бодай якусь кількість реальних голосів зібрати, і зняти телевізійну картинку, якою згодовуватимуть самих росіян.

А передували цьому шоу звернення маріонеток Кремля. Ставленики на тимчасово окупованих територіях, у страху контрнаступу ЗСУ, попрохали "розглянути приєднання". Мовляв, це єдиний спосіб залишити територіальну цілісність на захоплених ворогом землях.

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