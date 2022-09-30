Их Россия решила назвать частью своей страны в результате псевдореферендумов. Заметим, что "результаты волеизъявления" настолько ошеломительные, что такими даже сам Лукашенко не мог похвастаться во время последних президентских выборов в 2020 году.

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Россия аннексировала часть Украины

Президент России во время своего выступления объявил решение жителей временно оккупированных территорий. Он озвучил, что практически все они отдали свой голос за то, чтобы стать частью страны-агрессора. Так что у диктатора, как он любит говорить, просто не было выбора. Пришлось их "брать под свое крыло".

Предваряющее объявление о "присоединении"

Напомним, что о выступлении Владимира Путина перед собственным народом накануне сообщил его спикер Дмитрий Песков. Приспешник диктатора еще тогда подготовил челядь к тому, что ее ожидает "объемное выступление".

А перед этим весь мир имел возможность наблюдать за молниеносным "подсчетом" голосов на псевдореферендуме. Ведь еще не закончились последние сутки волеизъявления, а на избирательных участках уже назвали результаты. И ими никого не удивить. "За вхождение в состав России" отдали:

во временно оккупированной Донецкой области – 99,23%;

во временно оккупированной Луганской области – 98,42% голосов;

во временно оккупированной Запорожской области – 93,11%;

во временно оккупированной Херсонской области – 87,05%.

Если говорить об общем уровне поддержки, как уверяют оккупанты, то говорится о более чем 97% голосов именно "за присоединение".

Заметим, что "голосование" продолжалось с 23 по 27 сентября. Враг хотел сделать его максимально длительным, чтобы и хоть какое-то количество реальных голосов собрать, и снять телевизионную картинку, которую будут скармливать самих россиян.

А предшествовали этому шоу обращения приспешников Кремля. Ставленники на временно оккупированных территориях, в страхе контрнаступления ВСУ, попросили "рассмотреть присоединение". Мол, это единственный способ оставить территориальную целостность на захваченных врагом землях.

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