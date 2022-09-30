Путін закликав Київ до переговорів та припинення вогню
Про це російський диктатор заявив під час свого "термінового звернення" щодо анексії окупованих територій. В той час, як російські війська нещадно обстрілюють українські міста, Путін закликав Київ припинити вогонь.
Увага Путін цинічно оголосив про анексію тимчасово окупованих територій України
Люди на Донбасі, в Херсоні і Запоріжжі стають нашими громадянами назавжди. Ми закликаємо Київ негайно припинити вогонь та війну, яку він розв'язав ще у 2014 році та повернуться за стіл переговорів,
– цинічно заявив Путін.
Однак виключив будь-який діалог щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
"Ми готові до цього. Але вибір народу цих областей зроблено. Росія його не зрадить", – додав диктатор.
Диктатор Путін вважає фейкові результати псевдореферендумів волевиявленням самих жителів територій цих чотирьох областей.
Київ має з повагою ставитися до вибору "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, тільки таким може бути шлях до миру,
– розійшовся у своїх заявах Путін.
Божевільна заява про анексію 4 українських областей
Російський диктатор Владімір Путін 30 вересня оголосив про рішення включити до складу Росії території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.
В Офісі Президента уже прокоментували такі заяви Путіна. Зокрема, його очільник Андрій Єрмак наголосив, що Україна продовжить звільняти тимчасово окуповані території, попри заяви диктатора, бо Україна – єдина.
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