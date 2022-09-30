Виступ Путіна в Москві, під час якого він оголосив про анексію Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини, прокоментував глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Україна – єдина, – Єрмак

Він написав, що Україна продовжить звільняти тимчасово окуповані території, попри заяви диктатора Росії. Єрмак наголосив, що Україна – єдина.

Ми працюємо далі і звільняємо українські території. Та не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна – єдина. Тільки вперед,

– написав Єрмак і додав фото веселки.

Єрмак відреагували на виступ Путіна / Фото із соцмереж Єрмака

Путін оголосив про анексію українських територій

Російський диктатор Владімір Путін 30 вересня оголосив про рішення включити до складу Росії території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Під час виступу диктатор заявив, що "ці люди стануть росіянами на завжди". Також він запропонував Україні відновити мирні переговори.

Рішенню Путіна передувало проведення на окупованих територіях України фейкових "референдумів". Окупанти вигадали, що місцеве населення буцімто підтримало приєднання до складу Росії.

У ніч проти 30 вересня повідомлялося, що Путін підписав папірці нібито про "визнання незалежності" двох українських областей. Йдеться про окуповані території Запоріжжя і Херсонщини.

Зауважимо, що Володимир Зеленський неодноразово попереджав Кремль, що проведення фейкових "референдумів" поставить хрест на мирних переговорах України та Росії. Однак у Кремлі проігнорували заяви Зеленського.

Слід зазначити, що країни Заходу, серед яких США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада та інші обіцяли не визнати ані результати "референдумів", ані анексію українських територій. Більше того, Москву чекає посилення санкцій.

В ООН заявили, що рішення Путіна про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме юридичної сили.

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