Протягом 23 – 27 вересня Росія проводила фейкові "референдуми" на окупованих територіях України, пише 24 канал. Цілком прогнозовано російська пропаганда вигадала ледь не стовідсоткову підтримку щодо приєднання до складу Росії в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.

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У ніч проти 30 вересня повідомили, що Путін підписав папірці нібито про "визнання незалежності" двох українських областей. Йдеться про окуповані території Запоріжжя і Херсонщини.

До проведення "референдумів" та анексії українських територій Путіна змусили декілька факторів, серед яких контрнаступ ЗСУ на декількох напрямках. Також лідеру Кремля потрібна якась "перемога" для внутрішнього споживача, щоб "вдихнути" ковток свіжого повітря в часткову мобілізацію, яка триває з помітним скрипом.

Анексія Херсонщини

Значна частина території Херсонської області перебуває під російською окупацію з перших днів повномасштабної війни. Саме там гауляйтери найчастіше заявляли про "референдуми", дату яких переносили щонайменше 4 рази.

Провести псевдореферендум на Херсонщині окупантів змусив вище згаданий наступ ЗСУ на Херсон. Українські захисники взяли під вогневий контроль логістику ворога, якому стало складно перекидати сили на правий берег.

Крім того, наші воїни прорвали першу лінію оборони. Тому окупанти логічно почали побоюватися, що ЗСУ скоро виб'ють їх з Херсонщини.

На карті територія Херсонщини, яку хоче анексувати Росія

Росія хоче анексувати Запорізьку область без ключового міста

У перші дні війни ворогу вдалося окупувати частину Запорізької області, зокрема Мелітополь, Бердянськ та Енергодар. Проте окупантам не вдалося захопити Запоріжжя.

Як і на Херсонщині, окупанти провели свій "референдум" хіба на частині території Запорізької області. Щонайменше цей факт знищує всі аргументи росіян щодо законності псевдореферендуму.

На Запоріжжі загарбники постійно погрожують підірвати Запорізьку АЕС, яка розташована в Енергодарі. Також ворог регулярно обстрілює Запоріжжя.

Однак окупантів постійно переслідує "бавовна", зокрема в Мелітополі та в інших містах.

На карті територія Запоріжжя, яку хоче окупувати Росія

Анексія Донеччини зі знищеним Маріуполем

Росія намагалася окупувати Маріуполь у 2014 році, але зазнала невдачі. Другу спробу ворог реалізував навесні 2022 року, коли стер Маріуполь з лиця землі надважкими бомбами. Росіяни депортували значну частину населення Маріуполя, а решта втекла з міста в перші дні війни.

Частина Донецької області, зокрема й обласний центр, окуповані ще з 2014 року. Наразі на Донеччині одні з найзапекліших боїв і наші захисники мають успіхи. Зокрема, у ЗСУ заявили, що операція з оточення росіян біля Лимана перебуває "на етапі завершення".

На карті окупована територія Донеччини

Росії не вдається окупувати Луганщину

Російські військові у червні зуміли захопити останні великі міста на Луганщині – Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Та після цього росіянам все одно не вдалося вийти на адміністративні кордони Луганщини.

Українські захисники відвоювали Білогорівку та навіть були помічені на в'їзді у Сєвєродонецький район.

На карті окупована територія Луганської області

Резюмуючи ситуацію, слід сказати, що Путіну вже зараз не вдається повтори "кримський сценарій", коли було анексовано весь Крим. У кожній області, яку прагне анексувати Путін, Україна контролює певну територію.

При цьому слід нагадати, що в Кремлі заявляли, що розцінюватимуть удари української армії по тимчасово окупованих територіях, як обстріл Росії. Та Москва, наприклад, ніяк не відповіла на удари ЗСУ по Криму, хоча погрожувала "катастрофічними наслідками".

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