Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на ділянках фронту, де зосереджені основні зусилля. Також було розглянуто план подальшого звільнення українських земель від російських окупантів.

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Деталі Ставки Головнокомандувача

Повідомляється, що окремо присутні проаналізували ймовірні дії росіян найближчим часом. Члени Ставки розглянули питання забезпечення озброєнням і боєприпасами Сил оборони та їх розподіл за угрупованнями, які перебувають на найскладніших ділянках фронту.

У засіданні взяли участь:

глава Міноборони Олексій Резніков

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

начальник ГУР МО Кирило Буданов,

глава МВС Денис Монастирський,

глава МЗС Дмитро Кулеба,

глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков,

керівник ОП Андрій Єрмак,

секретар РНБО Олексій Данілов,

очільники силових відомств, правоохоронних органів та сил логістики.

У режимі відеозв'язку до засідання долучилися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувачі військ ОК "Захід" та ОК "Південь" Сергій Літвінов та Андрій Ковальчук відповідно й голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Про те, що Зеленський скликав Ставку Верховного Головнокомандувача, стало відомо ввечері 29 вересня. Також на 30 вересня заплановане засідання РНБО. Засідання РНБО має відбутися після Ставки Верховного Головнокомандувача.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони будуть ухвалені важливі, фундаментальні рішення для нашої країни.

Путін готується оголосити про анексію українських територій

30 вересня 2022 року у Москві відбудеться церемонія підписання так званих "договорів" про анексію українських територій, на яких пройшли псевдореферендуми. Після цього лідер Кремля Владімір Путін звернеться до росіян.

Путін хоче анексувати нові українській території за сценарієм загарбання українського Криму. Як відомо, спочатку Путін підписав указ про незалежність півострова, а потім одним указом "приєднав" його до складу Росії.

Російські пропагандисти у ніч проти 30 вересня повідомили, що Путін підписав папірці нібито про "визнання незалежності" двох українських областей. Йдеться про окуповані території Запоріжжя і Херсонщини.

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