Лише за минулу добу, як повідомили у Генштабі ЗСУ, окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах.
До речі ЗСУ майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали постачання, – ISW
Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів. Серед них – Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.
Яка ситуація на напрямках
На більшості напрямків ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:
- на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка і Павлівка Сумської області;
- на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка;
- на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне;
- на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковліка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ;
- на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противник не вів. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай, Дорожнянка та Новоукраїнка.
- на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад п'ятдесяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка.
- на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
Бойові дії станом на 30 вересня / Карта Deep State Map
Ворог зазнав серйозних втрат
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках. Зокрема, у Бахмутівці на Луганщині внаслідок удару по району зосередження противника загинули понад 50 окупантів, знищено 17 одиниць ворожої техніки.
У Токмаці на Запоріжжі до 50 загарбників зазнали поранення, знищено десять одиниць озброєння та військової техніки. Також до 40 окупантів зазнали поранення у Гуляйпільському районі Запорізької області.
У Мелітополі знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад 50 окупантів.
Токмак і Мелітополь на карті / Карта Deep State Map
ЗСУ потужно відпрацювали по окупантах і відбили атаки
У Генштабі повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.
Авіація Сил оборони для підтримки дій наземних угруповань протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження 6 опорних пунктів, 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів ворога.
Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 7 БпЛА, зокрема, 5 – іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.
Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 командних пунктів, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс та вісім інших важливих об'єктів противника.
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