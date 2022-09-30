Лише за минулу добу, як повідомили у Генштабі ЗСУ, окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах.

До речі ЗСУ майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали постачання, – ISW

Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів. Серед них – Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.

Яка ситуація на напрямках

На більшості напрямків ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка і Павлівка Сумської області;

– в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка і Павлівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка;

– в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне;

– в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковліка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ;

– в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковліка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ; на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

– в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противник не вів. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай, Дорожнянка та Новоукраїнка.

активних наступальних дій противник не вів. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай, Дорожнянка та Новоукраїнка. на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад п'ятдесяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка.

обстрілів зазнали райони понад п'ятдесяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка. на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Бойові дії станом на 30 вересня / Карта Deep State Map

Ворог зазнав серйозних втрат

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках. Зокрема, у Бахмутівці на Луганщині внаслідок удару по району зосередження противника загинули понад 50 окупантів, знищено 17 одиниць ворожої техніки.

У Токмаці на Запоріжжі до 50 загарбників зазнали поранення, знищено десять одиниць озброєння та військової техніки. Також до 40 окупантів зазнали поранення у Гуляйпільському районі Запорізької області.

У Мелітополі знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад 50 окупантів.

Токмак і Мелітополь на карті / Карта Deep State Map

ЗСУ потужно відпрацювали по окупантах і відбили атаки

У Генштабі повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

Авіація Сил оборони для підтримки дій наземних угруповань протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження 6 опорних пунктів, 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів ворога.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 7 БпЛА, зокрема, 5 – іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 командних пунктів, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс та вісім інших важливих об'єктів противника.

Вас це може зацікавити – ЗСУ відбили багато атак: дивіться відео