Також наші військові перерізали дорогу Торське – Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду Росії. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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Яка ситуація в районі Лимана

Російські пропагандисти вже назвали "надзвичайно складною" ситуацію для підрозділів Росії в районі Лимана. Також один із росблогерів заявив, що українські війська атакують Лиман з трьох напрямків і перерізали російський доступ до критичної дороги Сватове – Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку.

Пропагандисти зазначили, що без негайного підкріплення російських військ українські війська зможуть взяти Лиман.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що сім танкових підрозділів, сформованих новомобілізованими та малокваліфікованими особами, перекинулися в район Лимана без належної вогневої підготовки з танкової зброї та потрапили в ДТП.

Дуже малоймовірно, що будь-яке розгортання додаткових, щойно мобілізованих сил до Лиману надасть існуючому російському угрупованню значні оборонні можливості та не дасть українським військам зруйнувати "Лиманську кишеню"

– кажуть аналітики.

Нагадаємо, раніше експерт Олег Жданов заявляв, що майбутнє звільнення Лиману дасть українським військовим змогу просуватися за двома напрямками – або на Сватове, або Сєвєродонецьк.

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