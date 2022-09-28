Шанси на виживання окупантів тануть

А все тому, що ця дорога перебуває під повним вогневим контролем Збройних Сил України.

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Звичайно, від Торського можна організувати дружній рух на Терни, але коли щось у ЗСУ опиняється під вогневим контролем, після цього слід очікувати і чогось більшого.

Не знаю, на що розраховують окупанти, які залишаються в Лимані, адже очевидно, що через два – три дні, можливо тиждень, вихід із цієї локації вони вже не зможуть здійснити ніяким іншим чином, крім за розрахунком 200 – 300 – 400.

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Ситуація окупантів у Лимані стає практично безнадійною, завдяки діям ЗСУ / Колаж 24 каналу

Що відбувається на фронті біля Лимана

Інститут вивчення війни (США) повідомив, що українські війська зміцнюють свої позиції поблизу Лимана на Донеччині, поступово звільняючи прилеглі до нього населені пункти.

Нараз там точаться запеклі бої, але невдовзі україгнська армія зможе взяти угруповання російських окупантів в оперативне оточення.

Для цього необхідно повністю перерізати їм логістичні артерії.

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