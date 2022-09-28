Шанси на виживання окупантів тануть

А все тому, що ця дорога перебуває під повним вогневим контролем Збройних Сил України.

Цікаве Назад у 90-ті: чому мобілізація путіна стала "скринькою Пандори" для росіян

Звичайно, від Торського можна організувати дружній рух на Терни, але коли щось у ЗСУ опиняється під вогневим контролем, після цього слід очікувати і чогось більшого.

Не знаю, на що розраховують окупанти, які залишаються в Лимані, адже очевидно, що через два – три дні, можливо тиждень, вихід із цієї локації вони вже не зможуть здійснити ніяким іншим чином, крім за розрахунком 200 – 300 – 400.

Варто прочитати США вже знають, що зроблять з росією, якщо вона порушить ядерне табу

Ситуація окупантів у Лимані стає практично безнадійною, завдяки діям ЗСУ / Колаж 24 каналу

Що відбувається на фронті біля Лимана

  • Інститут вивчення війни (США) повідомив, що українські війська зміцнюють свої позиції поблизу Лимана на Донеччині, поступово звільняючи прилеглі до нього населені пункти.
  • Нараз там точаться запеклі бої, але невдовзі україгнська армія зможе взяти угруповання російських окупантів в оперативне оточення.
  • Для цього необхідно повністю перерізати їм логістичні артерії.

Актуальне – чи чекає на окупантів у Лимані ще один "ізюмський котел": дивіться відео