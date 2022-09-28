Шанси на виживання окупантів тануть
А все тому, що ця дорога перебуває під повним вогневим контролем Збройних Сил України.
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Звичайно, від Торського можна організувати дружній рух на Терни, але коли щось у ЗСУ опиняється під вогневим контролем, після цього слід очікувати і чогось більшого.
Не знаю, на що розраховують окупанти, які залишаються в Лимані, адже очевидно, що через два – три дні, можливо тиждень, вихід із цієї локації вони вже не зможуть здійснити ніяким іншим чином, крім за розрахунком 200 – 300 – 400.
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Ситуація окупантів у Лимані стає практично безнадійною, завдяки діям ЗСУ / Колаж 24 каналу
Що відбувається на фронті біля Лимана
- Інститут вивчення війни (США) повідомив, що українські війська зміцнюють свої позиції поблизу Лимана на Донеччині, поступово звільняючи прилеглі до нього населені пункти.
- Нараз там точаться запеклі бої, але невдовзі україгнська армія зможе взяти угруповання російських окупантів в оперативне оточення.
- Для цього необхідно повністю перерізати їм логістичні артерії.
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