Про успіхи контрнасту ЗСУ на Харківщині в інтерв'ю 24 каналу розповів представник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев. За його словами, помилка росіян була в тому, що "вони дуже розслабилися".

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Успішному контрнаступу допомогла західна зброя

Як зазначив Костянтин Немічев, українські сили скористалися тим, що російські загарбники розслабилися. Він розповів, що росіяни не встигали зрозуміти, що відбувається.

Крім того, представник спецпідрозділу Kraken сказав, що вагоме значення мало озброєння, яке Україна отримала від партнерів.

Крім того, надійшло озброєння і техніка, натреновані у дружніх країнах бійці. Це була сукупність фактів. Тому коли ми, Збройні Сили почали наступ, окупанти просто не встигали зрозуміти, що одні бригади ЗСУ вже були в тилу, а інші штурмували ворожі позиції. Вони не були готові до цього,

– заявив Костянтин Немічев.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

У серпні повідомлялося, що українські військові прорвали першу лінію оборони ворога, після чого розпочався контрнаступ на Херсонщині. Водночас ЗСУ розпочали контрнаступ на Харківщині.

Протягом двох тижнів наші захисники звільнили від ворога майже всю територію Харківської області. Зокрема, росіяни вибили з Ізюма, Балаклії та Куп'янська.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня повідомив, що на Сході наші воїни звільнили 9 тисяч квадратних кілометрів, деокупувавши близько 400 населених пунктів.

27 вересня стало відомо, що на Харківщині під контроль ЗСУ перейшов ще один населений пункт. Українські захисники звільнили селище Піски-Радьківські Борівської громади.

Разом з тим, після звільнення територій стають відомі факти звірств окупантів. 16 вересня під Ізюмом виявили 445 могил з хрестами. На місці трагедії побували журналісти та показали моторошні кадри.

Згодом президент Зеленський заявив, що виявлено ще два місця масового поховання.

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