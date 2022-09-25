Kraken став страшним сном для окупантів. Загарбники навіть лякали підрозділом місцевих жителів на окупованих територіях. Натомість ті зустрічали бійців зі сльозами радості.

До речі Були навіть диверсії у росії: боєць спецпідрозділу Kraken похвалився бойовими операціями

Про історію створення підрозділу, участь у контрнаступі та оборонні операції в інтерв'ю 24 каналу розповів представник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

Оборона з перших годин війни і спецоперації Kraken під Харковом

Ви створили Kraken після російського вторгнення, у березні 2022 року. Чому вирішили створювати новий підрозділ у складі ГУР?

За пів року до війни росіяни почали підводити війська до наших кордонів. Ми, як ветерани війни, вирішили, що повинні тренувати та передати свій досвід цивільному населенню.

Тоді через наші курси провели понад 3000 осіб. Це люди, які за бажанням на вихідних приходили, займалися, здобували базу знань, проходили курси. Станом на 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, ми мобілізували з них понад 800 людей. У всьому процесі тренувань допомагали офіцери з ГУР – вони ділились досвідом, передавали його. Підрозділ створювали з нуля, а позиції займали з перших годин війни. Зокрема, на Окружній дорозі Харкова.

Чим займається підрозділ Kraken? В яких спецопераціях і на яких напрямках ви брали участь від початку повномасштабної війни?

Спецпідрозділ Kraken брав участь в обороні Харкова, зокрема Північної Салтівки, коли росіяни вдерлися до обласного центру.

Одна з перших визвольних операцій була в Ольхівці, потім у Руській Лозовій, Питомнику.

Зривали контратаки росіян у Донецькій області, в селі Білогорівка. Тоді ми зірвали контратаку окупантів на Донецьку область.

З нещодавніх – великий контрнаступ, були на напрямку Балаклії. Коли закінчили там зачистку, підрозділ перекинули до Куп'янська.

Разом з іншими бригадами Збройних Сил зачистили другий берег Осколу в місті. Брали безпосередню участь і наші хлопці воювали у перших рядах.



Kraken створили після повномасштабного вторгнення росії / Фото зі сторінки підрозділу

У контрнаступі на Харківщині брав участь весь полк – 1,5 тисячі бійців

Контрнаступ на Харківщині вже увійшов у світову військову історію. Спецоперація, коли наші захисники звільняли населені пункти одні за одними – вражає. Як думаєте, у чому успіх?

Найперше успіх полягає у плануванні, головнокомандувачу Залужному, керівниках підрозділів. Якби не було такого гарного планування, розвідки, виявлених заздалегідь позицій ворога, то не було б такого успішного контрнаступу. Тому кожен зробив свою справу на відмінно.

Що було найважче вам, бійцям, під час контрнаступу?

Усі розуміли, що це потрібно робити. Звісно, було важко перебувати там без світла, інтернету, зв'язку, умов. Однак всі стиснули зуби й рухалися 15 діб задля визволення наших земель.

А скільки захисників з Kraken брали участь у наступі? Скільки бійців у підрозділі взагалі?

У нас полк – це понад півтори тисячі осіб. В операції були залучені усі бойові підрозділи.

Нам вдалося доволі швидко вибити окупантів майже з усієї Харківщини – минуло десь два тижні від активного наступу. Росіяни не були готові до такого потужного натиску наших військ?

Їхня помилка була у тому, що вони дуже розслабилися. А ми цим скористалися. Крім того, надійшло озброєння і техніка, натреновані у дружніх країнах бійці. Це була сукупність фактів. Тому коли ми, Збройні Сили почали наступ, окупанти просто не встигали зрозуміти, що одні бригади ЗСУ вже були в тилу, а інші штурмували ворожі позиції. Вони не були готові до цього.



Бійці Kraken підняли український прапор над Балаклією / Фото зі сторінки підрозділу

Ваші бійці теж тренувалися за кордоном?

Так, звісно. Ми постійно відправляємо хлопців і вони підвищують свою кваліфікацію. Передовсім задля найважливішого – збереження життів.

Росія вже не знає, де брати людей "на загибель": про полон окупантів

Окрім того, що росіяни не змогли стримати наш контрнаступ на Харківщині, вони ще й дуже швидко втікали звідти, як щурі з субмарини. Чи всім вдалося втекти? Чи частину таки взяли у полон?

Дуже багато полонених. Україна добре поповнила обмінний фонд. Наш підрозділ взяв у полон понад 15 російських офіцерів. Ми їх передали ГУР. Тому ми поповнили обмінний фонд, щоб звільняти з полону і наших хлопців.



Бійці Kraken взяли в полон чимало російських офіцерів / Фото зі сторінки підрозділу

Що розповідають полонені окупанти? Що це взагалі за військові – з яких вони підрозділів, угрупувань? Це лише росіяни чи були ще й мобілізовані з окупованих територій?

Ми брали в полон росіян, і серед них був один колаборант, який працював у так званій "військовій адміністрації" Куп'янська.

Вони розповідають, що їх збирали з різних підрозділів, – там були водії, механіки, артилеристи. Усіх їх кидали в піхоту.

Тому це показово, що у росіян зараз великі проблеми. Вони не знають, де брати людей, щоб відправляти на загибель. Тому й збирають їх по різних підрозділах і відправляють сюди. Так що справи у них не дуже, а тут ще й ми "псуємо настрій".

А ці полонені, вони мотивовані? Чи прийшли воювати за гроші або за наказом, і просто не хотіли йти проти свого військового керівництва?

Є різні люди. Є люди, у яких мотивацією були гроші. А був полонений з Бєлгорода, який розповідав, що йшов добровольцем після того, як за його словами, "Точка У" вдарила по Бєлгороду.

Доводилося пояснювати, що "Точка У" з нашої території б не дострелила до Бєлгорода. Другий факт – це розірвані ракети, які вони ж випускають по Харкову. Тобто це і є та "Точка У", про яку він думає. Тобто це ракета, яку вони випустили по Харкову, але вона приземлилася у Бєлгороді.

Це люди, обмануті пропагандою, не знают, що коїться і вірять інформації з телевізора.

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Закатованих скидали у річку, багатьох вивезли: про знущання росіян над місцевими

Воюючи тут, в Україні, вони теж промиті пропагандою? Чи справді розуміють, що обстрілюють мирне населення, що стріляють по центрах міст? Бо ми ж бачили наслідки страшної окупації Харківщини...

Все вони розуміють, але ж входять у смак. Що ми бачимо? Загиблі, закатовані цивільні. Захоронення, як-от в Ізюмі та Балаклії. Це тваринний інстинкт, вони вже не люди.

У них зіпсована психіка. Буча, Ірпінь, Харківщина, Маріуполь...

Ми згадуємо міста, де були найбільш шокуючі наслідки окупації: масові поховання, вбиті цілі родини з маленькими дітьми, багато цивільних. Зараз світ шокований побаченим в Ізюмі. Чи була така ситуація в інших звільнених місцях? Чи ви бачили масові поховання в Балаклії та Куп'янську? Або інші наслідки злочинів росіян?

Місцеві розповідали, що закатованих цивільних скидали під міст у річку. Ми знаходили багато підвалів, де були кімнати для катувань. Місцеві розповідали, що дуже непросто було людям на окупованих територіях, чиї родичі служили в ЗСУ.

Багато людей зараз невідомо де. Їх закидали в автобуси й відправляли на територію росії. Брали в полон цивільних, як вони це й роблять.

Тобто вони ув'язнені на території росії?

Так. Тому дуже багато роботи ще попереду, щоб знайти зниклих людей. Їх могли закатувати, вбити, відправили в росію, або вони ще десь ховаються. Є дуже багато людей, які пропали безвісти.

Окупанти лякали місцевих "Кракеном" і вбивствами

Як до вас ставилися місцеві, коли ви заходили у звільнені міста – і в Балаклію, і в Куп'янськ? Ми бачили багато щемливих відео, коли наші люди зустрічали військових зі сльозами, з прапорами.

Так і було. Це щирі емоції. Люди реально дуже були раді, адже ми їх звільнили фактично з полону, в якому вони були пів року.

Вони ніби свіже повітря вдихнули, коли в міста зайшли Збройні Сили. Коли ми зайшли в Куп'янськ, нас навіть впізнали місцеві, і сказали, що саме "Кракеном" їх лякали. Нібито ми прийдемо їх вбивати за те, що вони отримували гуманітарку чи продукти. Багато людей дуже налякані пропагандою, адже немає зв'язку, світла і людям дають неправдиву інформацію.

Тому були дуже щирі емоції в місцевих, коли вони побачили ЗСУ.

Бійці Kraken показали, як знищують окупантів: дивіться відео

Зрозуміло, що крім полонених, живої сили ворога, вам вдалося захопити техніку, зброю, яку окупанти кидали під час втечі. Наскільки масштабні ці трофеї?

У нашому підрозділі – понад 30 одиниць трофейної техніки. Різноманітна техніка, від перевізної бані до танків, БТР. Дуже багато всього від "ленд-лізу" російського.

В якому стані ця техніка?

Звісно, в незадовільному. Однак будемо відновлювати. Це ж броньована техніка, а отже – захист для наших хлопців.

Будемо бити їх їхньою ж технікою?

Ну, ми так вже пів року робимо (посміхається).

Російські військові самі пропонують копати окопи чи прибирати за собою

Напередодні 16 вересня ви розповіли, що в Куп'янську змусили російських військових прибирати за собою і вони перефарбовували стелу з російського триколору в жовто-блакитний колір. Розкажіть про цей випадок. Як самі окупанти реагували на ці "випробування"? Чи будете долучати їх і далі "прибирати" русифікацію, яку вони намагалися нав'язати нам і залишити?

Коли окупанти відкривають очі на те, що вони зробили, якими вони є, а не як їм розповідали – вони розуміють, що їх обманули та використали. Зокрема, російська влада. І тоді вони самі проявляють ініціативу, хочуть допомагати ЗСУ, розповідати про своїх командирів, про розташування техніки тощо.

Люди просто кажуть: "Давайте будемо допомагати, копати окопи або ще щось робити". Ну, ініціатива була така, щоб вони стелу перефарбували у синьо-жовтий колір, бо вона на в'їзді до Куп'янська стояла у кольорах російського прапора. Тому ми виправили цю проблему.

Тобто, вони самі проявляють ініціативу, щоб виправити те, що натворили?

Звісно (усміхається). Є люди, які це розуміють. Але є і відсоток, які не розуміють, що вони накоїли, і стоять на своєму. А є люди, які реально розуміють, що їх використали. Тому вони максимально надають інформацію про свої підрозділи, іншу секретну інформацію, яку ми дуже раді отримувати.

Російські окупанти під наглядом "Кракена" перемалювали стелу в українські кольори / Скриншоти

Чи може росія знову піти на Харків і який регіон – її основна ціль захисту

Чи може росія спробувати знову захопити Харків, ризикнути наважитися на це? Після того ляпасу, який отримала?

Зараз все залежить від нас, від ЗСУ, від влади. Щоб побудувати укріпрайони, ППО, зробити максимальну захищеність Харківської області. Є час, і це треба робити. І тоді в них не буде шансів жодних.

Ми вигнали окупантів із Харківщини, але вони починають укріплюватися на Донеччині й Луганщині. І говорять, що Донецький – це основний напрямок для них. Але й там наші просуваються. На яких напрямках зараз росія робить найбільшу ставку? Де посилює оборону?

Зрозуміло, Донецьк та Луганськ – це їхня основна ціль. Вони зараз максимально намагаються укріплятися, перекидують туди техніку.

Однак стан бійців росії незадовільний, вони пригнічені, вони втрачають території. Вони програли й розуміють, що і далі будуть їх відкидати. Їхнє озброєння вже пів року не поповнюють, воюють тим, чим є. Хіба іржаві залізяки їм привозять, з консервації. У нас навпаки – ми щодня набираємося досвіду, озброєння від дружніх країн.

Кожного дня українська армія стає на крок уперед. Ми готові рухатися далі. І великий приклад – це Харківська наступальна операція.

Ви згадали, що росіяни зараз мало мотивовані – десь їх кидають напризволяще, десь не забезпечують належно. Наскільки нам це грає на руку?

Якщо ми будемо цим правильно користуватися, нам це гратиме на руку. Наші командувачі знають, як це робити.

Є кілька фортець, які росіяни будуть втрачати. Все попереду.

Ці фортеці на Донбасі чи на інших тимчасово окупованих територіях?

Вони на окупованих територіях – і на Донбасі, і на інших напрямках. Усе попереду. Є плани, все буде. Плани такі ж реалістичні, як і минулі успішні операції.

"Це підбадьорює": реакція на оголошення "полювання" на Kraken у росії

У росії на вас оголосили "полювання" і навіть придумали винагороду у розмірі нібито 1 мільйона рублів. Як ставитеся до цього?

Ну, це ж визнання, коли країна, з якою ми воюємо, називає нас "злєйшимі врагамі". Звісно, вона дуже сердиться, що ми причетні до деокупації Харківської області. Саме ми почали там мобілізувати цивільних, яке взяло до рук зброю і почало творити спротив. Ми наламали дуже великі плани ворога. І як Збройні Сили, так і ми, робимо саме те, що й повинні.

Те, що вони оголосили нас "топ-10 злочинців російської федерації" – це, на мою думку, добре. Нас це не зупиняє, ніяк не деморалізує, а підбадьорює. Ми готові надалі рухатися так, щоб ні "топ-10 розшукуваних", ні нічого іншого не було. Та й взагалі, щоб такої країни як російська федерація після нашої перемоги не було.

Кадри спецоперацій підрозділу: дивіться відео

У росії до вас десь таке ж ставлення, як до полку захисників Маріуполя загалом. Тобто вона боїться. Тому буде намагатися у будь-який спосіб дискредитувати вас пропагандою передовсім для своїх громадян, чи не так?

Так, ми вихідці з полку захисників Маріуполя. І для нас не новина, що росія намагається показати якісь мультики, щоб дискредитувати високомотивований підрозділ і готовий відстоювати нашу землю.

ЗСУ зайдуть у кожне українське місто і там висітимуть наші прапори

8 вересня вся країна побачила відео з бійцями Kraken на тлі українського прапора і з російським триколором під ногами, де ви оголошували про звільнення Балаклії. Відео поширювали і президент Зеленський, і загалом масово українці у мережі. Так буде з кожним українським містом?

Звісно. ЗСУ зайдуть у кожне українське місто, поки окуповане. Там висітимуть українські прапори і буде українська влада. І більше ніколи не буде ніякої окупації. Люди вже будуть знати, як переживати окупацію, максимально робитимуть так, щоб кожна людина розуміла, що її дім – це Україна.

Як бійці Kraken звільняли українські території на Харківщині: відео