Kraken стал страшным сном для оккупантов. Захватчики даже пугали подразделением местных жителей на оккупированных территориях. Зато встречали бойцов со слезами радости.

Кстати Были даже диверсии в россии: боец спецподразделения Kraken похвастался боевыми операциями

Об истории создания подразделения, участии в контрнаступлении и оборонных операциях в интервью 24 каналу рассказал представитель спецподразделения Kraken Константин Немичев.

Оборона с первых часов войны и спецоперации Kraken под Харьковом

Вы создали Kraken после российского вторжения в марте 2022 года. Почему решили создавать новое подразделение в составе ГУР?

За полгода до войны россияне начали подводить войска к нашим границам. Мы как ветераны войны решили, что должны тренировать и передать свой опыт гражданскому населению.

Тогда через наши курсы провели более 3000 человек. Это люди, которые по желанию в выходные приходили, занимались, получали базу знаний, проходили курсы. На 24 февраля, когда началась полномасштабная война, мы мобилизовали из них более 800 человек. Во всем процессе тренировок помогали офицеры из ГУР – они делились опытом, передавали его. Подразделение создавали с нуля, а позиции занимали с первых часов войны. В частности, на Окружной дороге Харькова.

Чем занимается подразделение Kraken? В каких спецоперациях и в каких направлениях вы участвовали с начала полномасштабной войны?

Спецподразделение Kraken участвовало в обороне Харькова, в частности Северной Салтовки, когда россияне ворвались в областной центр.

Одна из первых освободительных операций была в Ольховке, затем в Русской Лозовой, Питомнике.

Срывали контратаки россиян в Донецкой области, в селе Белогоровка. Тогда мы сорвали контратаку оккупантов на Донецкую область.

Из недавних – большое контрнаступление, были в направлении Балаклеи. Когда закончили там зачистку, подразделение перебросили в Купянск.

Вместе с другими бригадами Вооруженных сил зачистили второй берег Оскола в городе. Принимали непосредственное участие и наши ребята воевали в первых рядах.



Kraken создали после полномасштабного вторжения россии / Фото со страницы подразделения

В контрнаступлении в Харьковской области участвовал весь полк – 1,5 тысячи бойцов

Контрнаступление на Харьковщине уже вошло в мировую военную историю. Спецоперация, когда наши защитники освобождали населенные пункты один за другим – впечатляет. Как вы думаете, в чем успех?

Прежде успех состоит в планировании, главнокомандующем Залужном, руководителях подразделений. Если бы не было такого хорошего планирования, разведки, выявленных заранее позиций врага, то не было бы столь успешного контрнаступления. Поэтому каждый сделал свое дело с отличием.

Что было труднее всего вам, бойцам, во время контрнаступления?

Все понимали, что это нужно делать. Естественно, было тяжело находиться там без света, интернета, связи, условий. Однако все сжали зубы и двигались 15 суток для освобождения наших земель.

А сколько защитников из Kraken участвовали в наступлении? Сколько бойцов в подразделении вообще?

У нас полк – это более полутора тысяч человек. В операции были вовлечены все боевые подразделения.

Нам удалось довольно быстро выбить оккупантов почти со всей Харьковщины – прошло около двух недель от активного наступления. Россияне не были готовы к столь мощному давлению наших войск?

Их ошибка заключалась в том, что они очень расслабились. А мы этим пользовались. Кроме того, поступило вооружение и техника, натренированные в дружественных странах бойцы. Это была совокупность фактов. Поэтому когда мы, Вооруженные Силы начали наступление, оккупанты просто не успевали понять, что одни бригады ВСУ уже были в тылу, а другие штурмовали враждебные позиции. Они не были готовы к этому.



Бойцы Kraken подняли украинский флаг над Балаклеей / Фото со страницы подразделения

Ваши бойцы тоже тренировались за границей?

Да, конечно. Мы постоянно отправляем ребят, и они повышают свою квалификацию. Прежде всего, для важнейшего – сохранение жизней.

Россия уже не знает, где брать людей "на гибель": о пленении оккупантов

Кроме того, что россияне не смогли сдержать наше контрнаступление на Харьковщине, они еще и очень быстро убегали оттуда, как крысы из субмарины. Всем ли удалось сбежать? Или часть взяли в плен?

Очень много пленных. Украина хорошо пополнила обменный фонд. Наше подразделение взяло в плен более 15 российских офицеров. Мы их передали ГУР. Поэтому мы пополнили обменный фонд, чтобы освобождать из плена и наших ребят.



Бойцы Kraken взяли в плен немало российских офицеров / Фото со страницы подразделения

Что рассказывают пленные оккупанты? Что это вообще за военные – из каких подразделений, группировок? Это только россияне или были еще мобилизованы с оккупированных территорий?

Мы брали в плен россиян, и среди них был один коллаборант, работавший в так называемой "военной администрации" Купянска.

Они рассказывают, что их собирали из разных подразделений – там были водители, механики, артиллеристы. Всех их бросали в пехоту.

Поэтому показательно, что у россиян сейчас большие проблемы. Они не знают, где брать людей, чтобы отправлять на смерть. Потому и собирают их по разным подразделениям и отправляют сюда. Так что дела у них не очень, а тут еще и мы "портим настроение".

А эти пленники, они мотивированы? Пришли ли воевать за деньги или по приказу, и просто не хотели идти против своего военного руководства?

Есть разные люди. Есть люди, у которых мотивацией были деньги. А был пленный из Белгорода, который рассказывал, что шел добровольцем после того, как по его словам, "Точка У" ударила по Белгороду.

Приходилось объяснять, что "Точка У" с нашей территории не дострелила бы в Белгород. Второй факт – это разорванные ракеты, которые они выпускают по Харькову. То есть это и есть та "Точка У", о которой он думает. То есть, это ракета, которую они выпустили по Харькову, но она приземлилась в Белгороде.

Это люди, обманутые пропагандой, не знают, что происходит и верят информации из телевизора.

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Замученных сбрасывали в реку, многих вывезли: об издевательствах россиян над местными

Сражаясь здесь, в Украине, они тоже промыты пропагандой? Действительно ли понимают, что обстреливают мирное население, стреляют по центрам городов? Ведь мы видели последствия страшной оккупации Харьковщины...

Все они понимают, но входят во вкус. Что мы видим? Погибшие, замучены гражданские. Захоронения, такие как Изюм и Балаклея. Это животный инстинкт, они не люди.

У них испорчена психика. Буча, Ирпень, Харьковщина, Мариуполь...

Мы вспоминаем города, где были самые шокирующие последствия оккупации: массовые захоронения, убитые семьи с маленькими детьми, много гражданских. Сейчас мир шокирован увиденным в Изюме. Была ли такая ситуация в других освобожденных местах? Видели ли вы массовые захоронения в Балаклее и Купянске? Или другие последствия преступлений россиян?

Местные рассказывали, что замученных гражданских сбрасывали под мост в реку. Мы находили много подвалов, где были комнаты для пыток. Местные рассказывали, что очень непросто было людям на оккупированных территориях, родственники которых служили в ВСУ.

Многие люди сейчас неизвестно где. Их забросали в автобусы и отправляли на территорию россии. Брали в плен гражданских, как они это и делают.

То есть, они заключены на территории россии?

Да. Поэтому много работы еще впереди, чтобы найти пропавших людей. Их могли замучить, убить, отправить в россию, или они еще где-то скрываются. Есть очень много людей, пропавших без вести.

Оккупанты пугали местных "Кракеном" и убийствами

Как к вам относились местные, когда вы заходили в освобожденные города – и в Балаклею, и в Купянск? Мы видели много щемящих видео, когда наши люди встречали военных со слезами, с флагами.

Так и было. Это искренние эмоции. Люди реально очень были рады, ведь мы их освободили фактически из плена, в котором они были полгода.

Они как свежий воздух вдохнули, когда в города вошли Вооруженные Силы. Когда мы зашли в Купянск, нас даже узнали местные и сказали, что именно "Кракеном" их пугали. Вроде бы мы придем их убивать за то, что они получали гуманитарку или продукты. Многие очень испуганы пропагандой, ведь нет связи, света и людям дают ложную информацию.

Поэтому были очень искренние эмоции у местных, когда они увидели ВСУ.

Бойцы Kraken показали, как уничтожают оккупантов: смотрите видео

Понятно, что кроме пленных, живой силы врага, вам удалось захватить технику, оружие, которое оккупанты бросали во время бегства. Насколько масштабны эти трофеи?

В нашем подразделении – более 30 единиц трофейной техники. Разнообразная техника, от перевозной бани до танков, БТР. Очень много всего от "ленд-лиза" русского.

В каком состоянии эта техника?

Конечно, в неудовлетворительном. Однако будем восстанавливать. Это бронированная техника, а значит – защита для наших ребят.

Будем бить их их же техникой?

Ну, мы так уже пол года делаем (улыбается).

Российские военные сами предлагают копать окопы или убирать за собой

Накануне 16 сентября вы рассказали, что в Купянске заставили русских военных убирать за собой и они перекрашивали стеллу из русского триколора в желто-голубой цвет. Расскажите об этом случае. Как сами оккупанты реагировали на эти "испытания"? Будете ли приобщать их и дальше "убирать" русификацию, которую они пытались навязать нам и оставить?

Когда оккупанты открывают глаза на то, что они сделали, какие они есть, а не как им рассказывали – они понимают, что их обманули и использовали. В частности, российские власти. И тогда они сами проявляют инициативу, хотят помогать ВСУ, рассказывать о своих командировах, о расположении техники и т.д.

Люди просто говорят: "Давайте будем помогать, копать окопы или еще что-нибудь делать". Ну, инициатива была такая, чтобы они стелу перекрасили в сине-желтый цвет, потому что она на въезде в Купянск стояла в цветах русского флага. Потому мы исправили эту проблему.

То есть они сами проявляют инициативу, чтобы исправить то, что натворили?

Конечно (улыбается). Есть люди, которые понимают это. Но есть и процент, не понимающий, что они натворили, и стоят на своем. А есть люди, реально понимающие, что их использовали. Поэтому они максимально предоставляют информацию о своих подразделениях, другую секретную информацию, которую мы очень рады получать.

Российские оккупанты под надзором "Кракена" перерисовали стелу в украинские цвета / Скриншоты

Может ли россия снова пойти на Харьков и какой регион – ее основная цель защиты

Может ли россия попытаться снова захватить Харьков, рискнуть отважиться на это? После той пощечины, которую получила?

Сейчас все зависит от нас, от ВСУ, власти. Чтобы построить укрепрайоны, ПВО, сделать максимальную защищенность Харьковской области. Есть время, и это нужно делать. И тогда у них не будет никаких шансов.

Мы выгнали оккупантов из Харьковщины, но они начинают укрепляться на Донетчине и Луганщине. И говорят, что Донецкое – это основное направление для них. Но и там наши продвигаются. На каких направлениях сейчас россия делает самую большую ставку? Где усиливает оборону?

Разумеется, Донецк и Луганск – их основная цель. Они сейчас максимально пытаются укрепляться, перекидывают туда технику.

Однако состояние бойцов россии неудовлетворительное, они подавлены, они теряют территории. Они проиграли и понимают, что и дальше будут их откидывать. Их вооружение уже полгода не пополняют, воюют тем, что есть. Разве ржавые железки им привозят из консервации. У нас наоборот – мы каждый день набираемся опыта, вооружения от дружественных стран.

Каждый день украинская армия становится на шаг вперед. Мы готовы двигаться дальше. И большой пример – это Харьковская наступательная операция.

Вы вспомнили, что россияне сейчас мало мотивированы – где-то их бросают на произвол судьбы, где-то не обеспечивают должным образом. Как нам это играет на руку?

Если мы будем правильно пользоваться этим, нам это будет играть на руку. Наши командующие знают, как это делать.

Есть несколько крепостей, которые россияне будут терять. Все впереди.

Эти крепости на Донбассе или других временно оккупированных территориях?

Они на оккупированных территориях – и в Донбассе, и в других направлениях. Все впереди. Есть планы, все будет. Планы столь же реалистичны, как и прошлые успешные операции.

"Это ободряет": реакция на объявление "охоты" на Kraken в россии

В россии на вас объявили "охоту" и даже придумали вознаграждение в размере якобы 1 миллиона рублей. Как относитесь к этому?

Ну, это же признание, когда страна, с которой мы воюем, называет нас "злейшими врагами". Естественно, она очень сердится, что мы причастны к деоккупации Харьковской области. Именно мы начали там мобилизовать гражданских, которые взяли в руки оружие и начали сопротивляться. Мы наломали очень большие планы врага. И как Вооруженные Силы, так и мы делаем именно то, что и должны.

То, что они объявили нас "топ-10 преступников российской федерации" – это, на мой взгляд, хорошо. Нас это не останавливает, никак не деморализует, а ободряет. Мы готовы в дальнейшем двигаться так, чтобы ни "топ-10 разыскиваемых", ни ничего другого не было. Да и вообще, чтобы такой страны, как российская федерация, после нашей победы не было.

Кадры спецопераций подразделения: смотрите видео

В россии к вам такое же отношение, как к полку защитников Мариуполя в целом. То есть, она боится. Поэтому будет пытаться любым способом дискредитировать вас пропагандой прежде всего для своих граждан, не правда ли?

Да, мы выходцы из полка защитников Мариуполя. И для нас не новость, что россия пытается показать какие-то мультики, чтобы дискредитировать высокомотивированное подразделение и готовое отстаивать нашу землю.

ВСУ зайдут в каждый украинский город и там будут висеть наши флаги

8 сентября вся страна увидела видео с бойцами Kraken на фоне украинского флага и с российским триколором под ногами, где вы объявляли об освобождении Балаклеи. Видео распространяли и президент Зеленский, и массово украинцы в сети. Так будет с каждым украинским городом?

Конечно. ВСУ зайдут в каждый украинский город, который пока оккупирован. Там будут висеть украинские флаги и будет украинская власть. И больше никогда не будет никакой оккупации. Люди уже будут знать, как переживать оккупацию, максимально будут делать так, чтобы каждый человек понимал, что его дом – это Украина.

Как бойцы Kraken освобождали украинские территории в Харьковской области: видео