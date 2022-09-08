Так, подразделение участвовало в диверсионных операциях на территории Харьковской области и на территории России. Об этом рассказал начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев, сообщает 24 канал.

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Останови продвижение россиян в направлении Харьков – Чугуев

Он рассказал, что свою первую операцию бойцы провели 25 марта 2022 года в селе Ольховка Харьковской области. Они нейтрализовали ударно-штурмовыми действиями общестратегический план кафиров.

Эта операция поставила точку в планах российских кафиров в направлении Харьков – Чугуев. Успех имел стратегическое значение в восстановлении положения фронта и деоккупации Малой Рогани. Следовательно, воины сделали невозможным дальнейшее наступление захватчиков на Харьков.

Операция "Белогоровка"

Немичев отметил, что, кроме этого, подразделение участвовало в освобождении населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник и Белогоровки. Ведение разведки как группами спецназначения, так и радиотехнической и аэроразведкой, у нас присутствует.

Во время операции "Белогоровка" в Луганской области бойцы сорвали контрнаступление россиян, которое они хотели осуществить на Северск. Отсрочили его на целый месяц.

Из Северского оккупанты планировали выйти на маршрут Славянск – Бахмут, чтобы отрезать Бахмут от основной артерии Славянск – Краматорск – Бахмут.

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