Так, підрозділ брав участь у диверсійних операціях на території Харківської області та на території росії. Про це розповів начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев, повідомляє 24 канал.

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Зупинили просування росіян у напрямку Харків – Чугуїв

Він розповів, що свою першу операцію бійці провели 25 березня 2022 року у селі Вільхівка, що в Харківській області. Вони нейтралізували ударно-штурмовими діями загальностратегічний задум окупантів.

Ця операція поставила крапку в планах російських окупантів у напрямку Харків – Чугуїв. Успіх мав стратегічне значення у відновленні положення фронту та деокупації Малої Рогані. Відтак воїни унеможливили подальший наступ загарбників на Харків.

Операція "Білогорівка"

Немічев зазначив, що, крім цього, підрозділ брав участь у звільненні населених пунктів Руська Лозова, Питомник та Білогорівки.

Під час операції "Білогорівка" у Луганській області бійці зірвали контрнаступ росіян, який вони хотіли здійснити на Сіверськ. Відтермінували його на цілий місяць.

Із Сіверська окупанти планували вийти на маршрут Слов'янськ – Бахмут, щоб відрізати Бахмут від основної артерії Слов'янськ – Краматорськ – Бахмут.

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